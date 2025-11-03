Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Las autoridades aún no identifican al responsable del homicidio de Carlos Manzo. (FOTO: Infobae/Jossúe Aviles)

Tras el asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, a cargo de Carlos Torres Piña, abrió diversas carpetas de investigación para conocer la identidad del agresor, a qué grupo criminal pertenece y cuál fue su modus operandi antes de balear al alcalde de Uruapan.

De acuerdo con informes periciales proporcionados por la dependencia, el agresor (aún sin identificar) asesinó al presidente municipal disparando en siete ocasiones contra el edil, posteriormente fue sometido y abatido por elementos de la Guardia Nacional (escoltas) que custodiaban a Carlos Manzo.

Hasta el momento, Torres Piña detalló que el cuerpo del agresor no ha sido reclamado por ninguna persona y se estima que el masculino tenía entre 17 y 19 años de edad. Sin embargo, dicha estimación no puede ser confirmada hasta esperar una respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que se le solicitaron registros del occiso.

Otro de los aspectos relevantes que informó la Fiscalía, fue que según los avances de investigación, el asesino contaba con al menos un cómplice en la zona.

Imágenes que identifican al agresor antes de atacar al alcalde. (FOTO: Captura de pantalla)

Asimismo, durante una conferencia de prensa llevada a cabo la mañana de este 3 de noviembre, Carlos Torres señaló que al agresor de Carlos Manzo se le hicieron pruebas de droga, mismas que salieron positivas y arrojaron que el agresor había consumido anfetaminas y marihuana.

Calaveras, flores y caricaturas: estos son los tatuajes identificados del agresor

En la misma conferencia de prensa, la FGE mostró una serie de imágenes en las que se apreciaban al menos 12 tatuajes pertenecientes al agresor abatido.

De cuerdo con las fotografías, el asesino cuenta con:

1 tatuaje en el brazo derecho en forma de cráneo con el número 401

2 tatuajes en la mano izquierda, una corona sobre las siglas “SN” y lo que parece ser un corazón acompañado de unas letras aún sin reconocer

2 tatuajes en el antebrazo izquierdo, un cráneo y el personaje de Hello Kitty

2 tatuajes en el dedo medio de la mano izquierda, uno con el símbolo de pesos y otro más con lo que parece ser una cara

2 tatuajes en el dedo anular de la mano derecha, uno en forma de corazón y otro con la forma de un pulso cardiaco

2 tatuajes en el muslo derecho, uno con lo que parce ser la silueta de un cráneo y otro con la forma de una flor

1 tatuaje en el muslo izquierdo, lo que pareciera ser un demonio

Retrato hablado y tatuajes del agresor. (FOTO: Captura de pantalla)

Arma que mató a Carlos Manzo fue utilizada en otros homicidios en Michoacán

Torres Piña también detalló que en la zona de la agresión se localizó una pistola de 9 mm, misma que fue relacionada con otros dos hechos de homicidio doloso.

Arma utilizada en el ataque hacia Carlos Manzo. (FOTO: Captura de pantalla)

Las autoridades detallaron que el primero hecho tuvo lugar el pasado 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad donde hubo un doble homicidio y otro hecho el pasado 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada, donde fueron lesionados dos trabajadores, de los cuales uno de ellos murió mientras recibía atención médica y la otra persona resultó con daños menores.