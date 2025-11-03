México

Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La FGE solicitó al INE investigar la identidad del homicida por medio de las huellas dactilares mientras se especula que el masculino sea menor de edad

Guardar
Las autoridades aún no identifican
Las autoridades aún no identifican al responsable del homicidio de Carlos Manzo. (FOTO: Infobae/Jossúe Aviles)

Tras el asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, a cargo de Carlos Torres Piña, abrió diversas carpetas de investigación para conocer la identidad del agresor, a qué grupo criminal pertenece y cuál fue su modus operandi antes de balear al alcalde de Uruapan.

De acuerdo con informes periciales proporcionados por la dependencia, el agresor (aún sin identificar) asesinó al presidente municipal disparando en siete ocasiones contra el edil, posteriormente fue sometido y abatido por elementos de la Guardia Nacional (escoltas) que custodiaban a Carlos Manzo.

Hasta el momento, Torres Piña detalló que el cuerpo del agresor no ha sido reclamado por ninguna persona y se estima que el masculino tenía entre 17 y 19 años de edad. Sin embargo, dicha estimación no puede ser confirmada hasta esperar una respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que se le solicitaron registros del occiso.

Otro de los aspectos relevantes que informó la Fiscalía, fue que según los avances de investigación, el asesino contaba con al menos un cómplice en la zona.

Imágenes que identifican al agresor
Imágenes que identifican al agresor antes de atacar al alcalde. (FOTO: Captura de pantalla)

Asimismo, durante una conferencia de prensa llevada a cabo la mañana de este 3 de noviembre, Carlos Torres señaló que al agresor de Carlos Manzo se le hicieron pruebas de droga, mismas que salieron positivas y arrojaron que el agresor había consumido anfetaminas y marihuana.

Calaveras, flores y caricaturas: estos son los tatuajes identificados del agresor

En la misma conferencia de prensa, la FGE mostró una serie de imágenes en las que se apreciaban al menos 12 tatuajes pertenecientes al agresor abatido.

De cuerdo con las fotografías, el asesino cuenta con:

  • 1 tatuaje en el brazo derecho en forma de cráneo con el número 401
  • 2 tatuajes en la mano izquierda, una corona sobre las siglas “SN” y lo que parece ser un corazón acompañado de unas letras aún sin reconocer
  • 2 tatuajes en el antebrazo izquierdo, un cráneo y el personaje de Hello Kitty
  • 2 tatuajes en el dedo medio de la mano izquierda, uno con el símbolo de pesos y otro más con lo que parece ser una cara
  • 2 tatuajes en el dedo anular de la mano derecha, uno en forma de corazón y otro con la forma de un pulso cardiaco
  • 2 tatuajes en el muslo derecho, uno con lo que parce ser la silueta de un cráneo y otro con la forma de una flor
  • 1 tatuaje en el muslo izquierdo, lo que pareciera ser un demonio
Retrato hablado y tatuajes del
Retrato hablado y tatuajes del agresor. (FOTO: Captura de pantalla)

Arma que mató a Carlos Manzo fue utilizada en otros homicidios en Michoacán

Torres Piña también detalló que en la zona de la agresión se localizó una pistola de 9 mm, misma que fue relacionada con otros dos hechos de homicidio doloso.

Arma utilizada en el ataque
Arma utilizada en el ataque hacia Carlos Manzo. (FOTO: Captura de pantalla)

Las autoridades detallaron que el primero hecho tuvo lugar el pasado 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad donde hubo un doble homicidio y otro hecho el pasado 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada, donde fueron lesionados dos trabajadores, de los cuales uno de ellos murió mientras recibía atención médica y la otra persona resultó con daños menores.

Temas Relacionados

Carlos ManzoMichoacánUruapanFGEINEGuardia NacionalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales

Lupita Villalobos causa revuelo por

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 3 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Popocatépetl hoy: volcán registró 13 emisiones este 3 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 13

Black Label Society en México: fechas, horarios, preventa y todo lo que debes saber

La legendaria banda de heavy metal llegará a nuestro país para deleitar a todos sus fanáticos

Black Label Society en México:

Estudiantes de Morelia, Michoacán, marchan por el homicidio del alcalde de Uruapan

Tras el ataque a Carlos Manzo, jóvenes se manifiestan por la seguridad bajo el lema ¡Que el miedo no nos calle!

Estudiantes de Morelia, Michoacán, marchan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Debilitan a “Comandante Cromo”: caen

Debilitan a “Comandante Cromo”: caen tres más por extorsión en el istmo de Tehuantepec durante Operación Sable en Oaxaca

Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Lupita Villalobos causa revuelo por

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

Black Label Society en México: fechas, horarios, preventa y todo lo que debes saber

¿Quién es Gonzalo Celorio, el ganador del Premio Cervantes 2025?

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo