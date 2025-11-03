Sheinbaum cambió de agenda por asesinato de Carlos Manzo e incendio en Sonora: “Somos un gobierno sensible”

Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico November 3, 2025. REUTERS/Henry Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo modificó su agenda original y pospuso la presentación de las actividades de la Copa Mundial 2026, que estaba prevista para el lunes 3 de noviembre en Los Pinos, esto debido a los recientes hechos de violencia y tragedias ocurridas en el país.

Entre los motivos citados por la mandataria se encuentra el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido durante la inauguración del Festival de las Velas, así como la explosión e incendio en una tienda Waldos en Sonora, que dejó un saldo de al menos 20 personas fallecidas el sábado 1° de noviembre.

Sheinbaum declaró que “somos un gobierno sensible” y explicó que ante la gravedad de estos acontecimientos la prioridad es atender las emergencias y brindar respaldo a las víctimas y sus familias.

La mandataria comentó que se reagendará la fecha para detallar el evento de futbol en México.

