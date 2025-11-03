SAT repartirá 500 millones de pesos este Buen Fin

Los consumidores pueden participar en el sorteo del SAT realizando compras mínimas de 250 pesos con tarjeta en comercios registrados. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

En la edición 2025 de El Buen Fin, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una invitación para que tanto consumidores como comercios participen en su esperado sorteo anual, una iniciativa pensada para estimular la economía y la formalidad fiscal. Este año, la bolsa de premios alcanza 500 millones de pesos, cifra que respalda la relevancia que el evento ha alcanzado en el impulso al mercado interno mexicano, especialmente en una edición que celebra sus quince años.

El sorteo del SAT se convierte en un aliciente adicional dentro de la jornada comercial más destacada del país, ya que la dinámica de participación está diseñada tanto para quienes compran como para quienes venden. Los consumidores que deseen participar solo deben realizar, entre el 13 y el 17 de noviembre, una compra mínima de 250 pesos utilizando tarjetas de débito o crédito de bancos afiliados. Es indispensable que la operación se lleve a cabo en algún establecimiento registrado formalmente en el portal oficial de El Buen Fin.

Según informó el SAT en su comunicado del tres de noviembre, el sorteo se realizará el próximo 5 de diciembre, al mediodía, en la Ciudad de México, con transmisión en vivo por la plataforma oficial @satmx de YouTube. La autoridad resaltó que su objetivo es fomentar la adopción de medios electrónicos de pago, así como la formalización de los negocios.

El sorteo del SAT se transmitirá en vivo el 5 de diciembre desde la Ciudad de México a través de YouTube. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

Para los tarjetahabientes, el sorteo distribuirá un total de 400 millones de pesos. El premio principal será de 250 mil pesos y habrá más de 321 mil premios que van de los 500 a los 20 mil pesos.

Los fondos serán depositados de manera directa en la tarjeta utilizada durante la compra, lo que garantiza agilidad y transparencia en la entrega del incentivo. Los ganadores podrán consultar los resultados en el minisitio dispuesto por el SAT y recibirán sus retribuciones antes del 6 de enero de 2026.

En cuanto a comercios, la participación requiere cumplir con criterios específicos: registrarse antes del doce de noviembre en el sitio oficial de El Buen Fin, contar con RFC válido y activo, disponer de Buzón Tributario y medios de comunicación habilitados, además de tener una Opinión de Cumplimiento Fiscal positiva. Solo los establecimientos que también operan con terminal de punto de venta activa podrán recibir premios, los cuales serán transferidos directamente a sus cuentas bancarias registradas.

Los tarjetahabientes podrán ganar premios de hasta 250 mil pesos, con depósitos directos a la tarjeta utilizada en la compra. Credito: Cuartoscuro

La suma de premios destinada a comercios asciende a 100 millones de pesos. De ese monto, un solo premio será de 260 mil pesos, mientras que otros 4 mil 987 establecimientos recibirán 20 mil pesos cada uno.

El programa del Buen Fin cumplirá quince años en 2025, considerándose como un motor de apoyo para la economía familiar y el fortalecimiento del comercio nacional. La edición de este año se realizará durante cinco días, del 13 al 17 de octubre.