La Granja VIP: Quién fue el tercer eliminado del reality

La salida de este famoso provocó gran sorpresa entre sus compañeros y la audiencia

La salida de este famoso provocó gran sorpresa entre sus compañeros y la audiencia

En una nueva jornada cargada de tensión en La Granja VIP, la tercera eliminación del reality show impactó entre los participantes y los seguidores del formato. Omahi se convirtió en el cuarto concursante que abandona el programa, tras una serie de nominaciones marcadas por cambios abruptos en las alianzas dentro de la competencia.

Durante la gala, Omahi quedó en la lista de nominados junto a Lis Vega, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia, luego de una nominación que intensificó la rivalidad y la incertidumbre al interior del grupo. El conductor del reality anunció que Lis Vega logró recibir el mayor respaldo del público, lo que aseguró su permanencia una semana más en la competencia. En contraste, la permanencia de Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia pareció pender de un hilo, pero finalmente fue Omahi quien debió despedirse del programa.

La noche del 2 de noviembre se vivió una eliminación polémica. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La situación del influencer se complicó tras haber desempeñado el rol de peón, puesto que lo dejó en una posición vulnerable ante la decisión de sus compañeros. Según se informó durante la transmisión, la llamada “traición” de Sergio Mayer Mori resultó determinante para que Omahi quedara en riesgo de eliminación. Dicho giro dentro de las estrategias propició que el nombre de Omahi se posicionara entre los más mencionados al momento de definir a los nominados.

La expectativa sobre cómo quedará configurada la convivencia en La Granja VIP se mantiene alta, en especial después del regreso de Eleazar Gómez y Lis Vega, quienes obtuvieron el apoyo suficiente para seguir en la competencia. Con la salida de Omahi, el número de concursantes se reduce y la presión recae sobre aquellos que deberán rediseñar sus estrategias para evitar futuras nominaciones y continuas sorpresas.

Omahi se convirtió en el tercer eliminado del reality show. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Eleazar Gómez
  10. La Bea
  11. Sergio Mayer Mori
  12. Fabiola Campomanes
  13. Lola Cortés

