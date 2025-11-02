Victoria Ruffo confiesa por qué se fijó en Eugenio Derbez, pese a defectos: “Es feo, payaso y codo”

Victoria Ruffo revela detalles inéditos sobre su historia sentimental con Eugenio Derbez durante una conversación con su hijo (IG)

La curiosidad de José Eduardo Derbez sobre la relación de sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, volvió a poner en el centro de la conversación pública los motivos que unieron a dos de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.

Durante una reciente emisión del pódcast ‘Mixologando’, el actor planteó a su madre una pregunta directa sobre el origen de su vínculo con el comediante, lo que llevó a la actriz a compartir detalles inéditos y reflexivos sobre su historia personal.

La actriz, conocida como la ‘Reina de las telenovelas’, fue invitada por su hijo a dialogar sobre el pasado sentimental que comparte con Derbez, una relación que, pese a haber terminado hace casi treinta años, sigue generando interés tanto por la forma en que concluyó como por los intercambios públicos que ambos mantienen.

En el pódcast, José Eduardo expresó su desconcierto ante la aparente falta de afinidad entre sus padres: “A mí sí me intrigaba y hasta lo platiqué con varias personas, porque fue un tema de conversación en una mesa amplia, yo que los conozco muy bien a mis padres (…) qué es lo que se vieron”, preguntó el actor a su madre en Mixologando.

La falta de afinidad entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sorprende a José Eduardo y genera debate en redes sociales (Foto: Instagram)

La respuesta de Victoria Ruffo no tardó en llegar, aunque estuvo cargada de ironía y autocrítica. “Eso dices, eso crees…”, replicó la actriz, mientras su hijo bromeaba sobre la naturaleza de su relación: “Bueno, supongo que se vieron todo, si no, no hubiera nacido, pero ahorita que los veo, como que qué fue de los dos, qué les gustó, porque nadamás no”.

En un tono distendido, Ruffo admitió: “Ahorita, ahorita, ya a estas alturas de la vida, digo lo mismo, no sé qué le vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es (…)”. Ante este comentario, Eugenio Derbez intervino con humor: “Qué bonito se expresa”, a lo que Ruffo respondió: “Pues fui descubriendo poco a poco todas esas ‘maravillas voladoras’”.

La conversación avanzó hacia una reflexión más profunda sobre los elementos que suelen unir a una pareja. José Eduardo insistió: “Pero mi pregunta no fue eso, sino qué fue lo que dijeron, ‘mira tenemos esto qué ver, somos parecidos en esto, nos gusta esto a los dos’, que es lo que buscas cuando empiezas una relación”. Tras una pausa, la actriz reconoció: “Pues sí”, aunque su hijo remató: “Nadamás no encuentras”.

El sentido del humor de Eugenio Derbez fue clave en la atracción inicial con Victoria Ruffo, según confesó la actriz (Archivo)

El propio José Eduardo sugirió que su padre “la agarró distraída, nadamás no hay por dónde”, mientras Ruffo evocó los primeros tiempos de la relación: “No, bueno, se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos, pero pues nadamás”.

El sentido del humor de Eugenio Derbez emergió como uno de los factores determinantes en la atracción inicial. José Eduardo subrayó: “Te hacía reír (…) yo siempre he dicho que te hagan reír es muy importante, enamora, que tengan sentido del humor, de eso a que te hagan pasar corajes, mejor que te hagan reír”.

Ruffo coincidió en que ese rasgo fue decisivo, aunque matizó: “Pero también te hacen pasar corajes y con el tiempo dices, ‘qué pasó, qué le viste, qué estabas borracha, dormida’”.

La relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez terminó en 1996, marcada por el episodio de la ‘boda falsa’ y una prolongada disputa legal por la patria potestad de su hijo. Ruffo consideró la ceremonia un engaño, mientras que Derbez sostuvo que ambos sabían que se trataba de un acto simbólico.

La batalla judicial entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez impidió que el comediante viera a su hijo durante varios años (IG: @ederebez // Youtuber // Fotos: Cuartoscuro)

La situación se agravó con la batalla judicial, que, según Derbez, le impidió ver a su hijo durante varios años. La historia de esta pareja, lejos de perder vigencia, sigue siendo motivo de análisis y conversación en el ámbito público mexicano.