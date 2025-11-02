Sener informa recuperación de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec

Pemex informó que se han recuperado más de un millón de litros de hidrocarburo. | Pemex

La Secretaría de Energía (Sener) informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado 2 millones 726 mil litros de hidrocarburo en el río Pantepec y sus afluentes, como parte de la atención a la fuga ocurrida en el oleoducto Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

Las labores de extracción se llevan a cabo en diez puntos definidos como estratégicos para contener la propagación del hidrocarburo.

En el marco de estas acciones, Pemex ha entregado hasta el momento 10 mil 843 despensas, 781 tinacos, 29 mil 698 botellas de agua, 24 pipas de agua potable —cada una con capacidad de 45 mil litros— y 1 mil 301 kilos de comida para mascotas a los habitantes de Álamo Temapache.

De acuerdo con el reporte de la Sener, el personal sindicalizado y de confianza de Pemex ha limpiado sedimentos de lodo en 24 viviendas ubicadas en zonas afectadas. La empresa aseguró que mantiene su compromiso de proteger a las comunidades impactadas y de resguardar el entorno ambiental.

Operativo de contingencia y atención a la emergencia

Tras el derrame, la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar), junto con Pemex y autoridades estatales, activó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado. El derrame, registrado cerca de Citlaltépetl y con posible impacto sobre Álamo y Tuxpan, motivó la movilización de más de 300 elementos, un buque de contención, un avión, un helicóptero, drones, embarcaciones menores y vehículos especializados.

En la zona afectada, los equipos han instalado barreras de contención y utilizan equipos de presión y vacío, unidades de almacenamiento y sustancias químicas diseñadas para la dispersión y recolección de hidrocarburos. La Semar indicó que durante las operaciones se mantiene un protocolo de alertamiento a la población local, con el objetivo de evitar el contacto con las zonas contaminadas.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reitera su compromiso de apoyar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia”, confirmó la dependencia, que mantiene activo el monitoreo y respuesta en coordinación con autoridades federales y estatales.

Aunado al derrame de hidrocarburos, la región ha sido fuertemente afectada recientemente, debido al paso de la tormenta tropical Raymond, Álamo Temapache, Veracruz, ya que registró graves afectaciones por lluvias intensas y el desbordamiento de ríos, lo que dañó más de 5 mil viviendas y dejó dos personas fallecidas, así como seis no localizadas.

Las autoridades implementaron refugios temporales y entregaron despensas a los damnificados; no obstante, habitantes expresaron su inconformidad ante la respuesta tardía y arrojaron lodo a la alcaldesa durante una visita. Los operativos de rescate y auxilio movilizaron elementos de la Secretaría de Marina y permitieron evacuar a más de 200 personas.