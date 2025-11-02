México

Sener informa recuperación de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec

Tras el derrame, la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar), junto con Pemex y autoridades estatales, activó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado

Guardar
Pemex informó que se han
Pemex informó que se han recuperado más de un millón de litros de hidrocarburo. | Pemex

La Secretaría de Energía (Sener) informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado 2 millones 726 mil litros de hidrocarburo en el río Pantepec y sus afluentes, como parte de la atención a la fuga ocurrida en el oleoducto Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

Las labores de extracción se llevan a cabo en diez puntos definidos como estratégicos para contener la propagación del hidrocarburo.

En el marco de estas acciones, Pemex ha entregado hasta el momento 10 mil 843 despensas, 781 tinacos, 29 mil 698 botellas de agua, 24 pipas de agua potable —cada una con capacidad de 45 mil litros— y 1 mil 301 kilos de comida para mascotas a los habitantes de Álamo Temapache.

De acuerdo con el reporte de la Sener, el personal sindicalizado y de confianza de Pemex ha limpiado sedimentos de lodo en 24 viviendas ubicadas en zonas afectadas. La empresa aseguró que mantiene su compromiso de proteger a las comunidades impactadas y de resguardar el entorno ambiental.

Operativo de contingencia y atención a la emergencia

Tras el derrame, la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar), junto con Pemex y autoridades estatales, activó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado. El derrame, registrado cerca de Citlaltépetl y con posible impacto sobre Álamo y Tuxpan, motivó la movilización de más de 300 elementos, un buque de contención, un avión, un helicóptero, drones, embarcaciones menores y vehículos especializados.

En la zona afectada, los equipos han instalado barreras de contención y utilizan equipos de presión y vacío, unidades de almacenamiento y sustancias químicas diseñadas para la dispersión y recolección de hidrocarburos. La Semar indicó que durante las operaciones se mantiene un protocolo de alertamiento a la población local, con el objetivo de evitar el contacto con las zonas contaminadas.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reitera su compromiso de apoyar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia”, confirmó la dependencia, que mantiene activo el monitoreo y respuesta en coordinación con autoridades federales y estatales.

Aunado al derrame de hidrocarburos, la región ha sido fuertemente afectada recientemente, debido al paso de la tormenta tropical Raymond, Álamo Temapache, Veracruz, ya que registró graves afectaciones por lluvias intensas y el desbordamiento de ríos, lo que dañó más de 5 mil viviendas y dejó dos personas fallecidas, así como seis no localizadas.

Las autoridades implementaron refugios temporales y entregaron despensas a los damnificados; no obstante, habitantes expresaron su inconformidad ante la respuesta tardía y arrojaron lodo a la alcaldesa durante una visita. Los operativos de rescate y auxilio movilizaron elementos de la Secretaría de Marina y permitieron evacuar a más de 200 personas.

Temas Relacionados

SenerRío PantepecSemarPemexVeracruzÁlamo Temapachemexico-noticias

Más Noticias

Gabriela Jiménez sí cumplió al disfrazarse de “Batichica”, tras momento polémico al lado de Harfuch

Jiménez tomó el mote con humor y aseguró no sentirse agraviada

Gabriela Jiménez sí cumplió al

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

En el hecho también se reportó el asesinato del hijo del comisario de Amatitlán y siete heridos de gravedad

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia

Temblor en México hoy: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Sinaloa

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

De terror: hombre amenaza con hacha a usuarios durante pelea transporte público de Santa Carina, en NL

Hasta el momento se desconoce por qué iniciaron los hechos y la identidad del hombre que portaba la herramienta

De terror: hombre amenaza con

Se registra explosión e incendio en local comercial en Hermosillo, reportan más de 20 muertos

De acuerdo con información que circula en redes, el incendio se originó tras una supuesta falla en un transformador que empezó a emitir humo en el inmueble

Se registra explosión e incendio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas