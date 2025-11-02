Panqué de plátano exprés: listo en 3 minutos y sin ensuciar la cocina

El panqué de plátano en microondas ofrece una receta rápida y casera para aprovechar plátanos maduros en minutos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de plátano en microondas se ha convertido en una de las recetas más buscadas por quienes desean un postre rápido, casero y sin complicaciones.

Esta preparación es ideal para aprovechar los plátanos maduros que suelen quedar olvidados en la cocina, transformándolos en un bizcocho suave, dulce y listo en cuestión de minutos.

No requiere horno, batidora ni utensilios especiales, lo que la convierte en una opción perfecta para estudiantes, personas con poco tiempo o quienes buscan una solución práctica para calmar el antojo.

La receta se prepara directamente en una taza resistente al calor, lo que evita ensuciar trastes adicionales. Además, los ingredientes son básicos y suelen estar disponibles en cualquier hogar. El resultado es un panqué individual, esponjoso y con sabor natural, que puede personalizarse con nueces, chispas de chocolate o canela si se desea.

Para preparar este panqué exprés, se recomienda utilizar plátanos muy maduros, ya que aportan dulzura y textura sin necesidad de añadir azúcar refinada. El huevo actúa como aglutinante, mientras que la harina y el polvo para hornear dan estructura al bizcocho. La leche y el aceite vegetal ayudan a suavizar la mezcla y mejorar la consistencia final.

Panqué de camote y plátano recién horneado, tierno y dulce, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para una porción:

1 plátano maduro

1 huevo

3 cucharadas de harina de trigo (puede usarse integral)

1 cucharada de leche (puede ser vegetal)

1 cucharada de aceite vegetal

1/4 de cucharadita de polvo para hornear

Opcional: una pizca de canela, chispas de chocolate, nueces picadas

Preparación paso a paso:

En una taza grande apta para microondas, machaca el plátano con un tenedor hasta obtener un puré uniforme. Agrega el huevo y mezcla bien hasta integrar. Incorpora la leche y el aceite, removiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la harina y el polvo para hornear. Mezcla con cuidado para evitar grumos. Si deseas, agrega canela, nueces o chispas de chocolate. Lleva la taza al microondas y cocina durante 2 minutos y 30 segundos a potencia alta. Revisa la cocción con un palillo: si sale limpio, el panqué está listo. Si no, cocina 30 segundos más. Deja reposar un minuto antes de consumir. Puedes comerlo directamente en la taza o desmoldarlo.

El uso de plátanos muy maduros aporta dulzura natural y textura al panqué sin necesidad de azúcar refinada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este panqué exprés es una excelente alternativa para quienes buscan recetas fáciles, rápidas y con ingredientes accesibles. Además, es una forma creativa de evitar el desperdicio de fruta madura y disfrutar de un postre casero sin complicaciones.

La versatilidad de esta receta permite múltiples variantes, desde versiones veganas hasta opciones con avena o cacao. Ideal para incluir en contenidos de servicio, newsletters o carruseles visuales con enfoque útil y viral.