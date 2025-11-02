México

Organizaciones realizan ofrenda conmemorativa en fosa común de la Miguel Hidalgo para honrar a personas no identificadas

En un comunicado de redes sociales la organización El Caracol AC invitó a la población a llevar objetos para la ofrenda

Guardar
Con ayuda de la Comisión
Con ayuda de la Comisión Nacional de Búsqueda y autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, la organización El Caracol AC organizó una ofrenda conmemorativa por el derecho a la memoria y a la dignidad (Ig: pdhibero)

La Fosa Común del Panteón Civil de Dolores se convirtió en el escenario de una emotiva ceremonia en la que autoridades y organizaciones civiles rindieron homenaje a quienes yacen allí en calidad de desconocidos, desaparecidos y olvidados. El acto, que incluyó una misa y la colocación de ofrendas, buscó dar visibilidad y memoria a las cientos de personas cuyos restos reposan en este espacio, muchas de las cuales su identidad no ha sido confirmada.

Durante la conmemoración, la alcaldía Miguel Hidalgo, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Búsqueda, la organización El Caracol AC y otras dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas se unieron para honrar a los muertos que permanecen sin nombre o sin familiares que los reclamen.

Según datos presentados en la ceremonia, en la Fosa Común descansan al menos ochocientas personas. Las ofrendas, elaboradas especialmente para la ocasión, llevaban nombres incompletos o apodos, como los que en vida identificaban a los difuntos no reconocidos: Lourdes, Reynaldo, Roberto, Sostenes, Claudia, Máximo, El Perro, El Lobo y Oso, entre otros, fueron algunos de los apelativos bordados en una manta colocada junto a los altares.

Enrique Hernández, representante de la asociación civil El Caracol, expresó la importancia de mantener viva la memoria de quienes han sido olvidados: “La ausencia duele, pero el olvido mata dos veces”, dijo Hernández durante la ceremonia. Esta frase resonó entre los asistentes, subrayando el sentido de la ceremonia y la urgencia de no dejar en el anonimato a quienes han perdido todo vínculo con sus familias.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reconoció la labor de las asociaciones civiles como El Caracol y de los trabajadores encargados del Panteón Civil de Dolores y la Fosa Común, quienes colaboran con la fiscalía para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. Tabe manifestó sentirse emocionado por las muestras de solidaridad demostradas.

“Me llena de emoción y de compasión y este evento es de gran sensibilidad porque siempre el dolor nos conmueve a actuar como autoridades”, aseguró.

Mauricio Tabe, alcalde de la
Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, estuvo presente en el evento y aseguró sentirse feliz por este acto de solidaridad (@/mauriciotabe)

Por otra parte, la ceremonia coincidió con la conmemoración de los ciento cincuenta años del Panteón Civil de Dolores, inaugurado en 1875. Para celebrar este aniversario, la alcaldía organizó actividades culturales y colocó ofrendas en honor al recinto y a quienes descansan en él. Además, se lanzó una encuesta con el objetivo de que el ilustrador José Guadalupe Posadas, creador de la Catrina, sea incluido en la zona de personajes ilustres del panteón.

Como parte de los trabajos de mejora y preservación del lugar, se rehabilitaron la área administrativa, la plaza de acceso, la capilla, el chacuaco histórico, se realizó revegetación, se habilitaron nuevos velatorios, una sala de preparación de cuerpos y cajones de estacionamiento. En total, se intervinieron más de 7 mil 500 metros cuadrados con una inversión conjunta superior a cien millones de pesos.

Temas Relacionados

Fosa comúnOfrenda conmemorativaAlcaldía Miguel HidalgoPersonas desaparecidasmexico-noticias

Más Noticias

Videovigilancia para las y los vivos

En la CDMX, donde habitan más de nueve millones de personas, la memoria no se improvisa, se organiza, por lo que la vigilancia del C5 acompañará a miles de familia en esta conmemoración

Videovigilancia para las y los

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

El mediocampista polaco marcó un tanto el fin de semana luego de regresar a la titularidad

Revelan la razón por la

Avioneta se desploma en Santa Isabel, Chihuahua: dos personas murieron

El accidente ocurrió en el la carretera libre de Anáhuac a Santa Isabel

Avioneta se desploma en Santa

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 1 de noviembre

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

CDMX: estos son los vuelos

¿Cómo reponer o solicitar una Tarjeta Bienestar antes de que termine el año?

El plástico es indispensable para que lo beneficiarios puedan recibir sus apoyos económicos

¿Cómo reponer o solicitar una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de sobrino de

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas