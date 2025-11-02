México

Kenia López Rabadán explica reforma contra la extorsión

La nueva legislación establece un tipo penal único para la extorsión en el territorio nacional, endurece las sanciones e incorpora la prisión preventiva oficiosa para este delito

Guardar

La Cámara de Diputados recientemente aprobó por unanimidad, con 456 votos, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La decisión representa un avance legislativo para unificar criterios en todo el país y fortalecer la respuesta estatal ante este delito. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, explicó que la ley permitirá actuar de manera más eficaz contra quienes obligan a comerciantes y ciudadanos a pagar “derecho de piso” para operar sus negocios.

En un mensaje publicado en redes sociales y en un video dirigido a la opinión pública, López Rabadán dijo: “Si a ti te están obligando a pagar derecho de piso por tener abierto tu negocio, eso se debe erradicar. Con estas reformas podrás presentar una denuncia en el cero ochenta y nueve sin poner en riesgo tu persona o a tu familia”. La legisladora enfatizó que la ley garantizará la protección de víctimas y testigos por medio de denuncias anónimas.

La nueva legislación establece un tipo penal único para la extorsión en el territorio nacional, endurece las sanciones e incorpora la prisión preventiva oficiosa para este delito. Además, permite que las autoridades inicien investigaciones sin requerir una denuncia formal. El dictamen contempla que el uso de telecomunicaciones y redes sociales como medios para extorsionar sea tratado específicamente y habilita el bloqueo inmediato de números telefónicos vinculados a estos hechos.

Kenia López Rabadán afirmó que la reforma también “impone sanciones severas y asegura que estos delitos se investiguen sin necesidad de denuncia previa”. Destacó que en la sesión donde se aprobó la reforma, “fue un esfuerzo de diálogo y apertura, construyendo acuerdos entre todas las fuerzas políticas, porque en los temas que importan, México necesita unidad y determinación”.

El dictamen aprobado contempla penas de hasta 25 años de prisión, aunque en lo particular se suavizaron las sanciones para funcionarios públicos que no denuncien extorsiones, quedando en un rango de cinco a doce años de prisión. Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y algunos del PT expresaron reservas sobre la proporcionalidad de las penas y el posible impacto de retroactividad en estados con leyes más estrictas.

La ley mandata la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, crea el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión y prevé campañas permanentes de información ciudadana y generación de datos útiles sobre el delito. López Rabadán concluyó: “Frente a la violencia, respondemos con justicia; frente al miedo, con firmeza; frente a la impunidad, con estado de derecho”.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánLey contra la ExtorsiónCámara de DiputadosPRIPANMorena

Más Noticias

Temblor en México hoy: Se registró un sismo de magnitud 4.1 en Sinaloa

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se

Usuario de TikTok narra bloqueo de los campesinos: “Era contra un sistema que los ha llevado al borde del colapso”

El cierre vehicular comenzó desde el pasado 27 de octubre de 2025 bajo el lema “Sin maíz no hay país”

Usuario de TikTok narra bloqueo

El sistema educativo mexicano, en el centro de una tormenta de ciberataques y filtraciones masivas

Entre mayo y junio, los ciberatacantes filtraron los datos de 75,000 menores y padres de familia vinculados al programa de becas de la Ciudad de México

El sistema educativo mexicano, en

Videovigilancia para las y los vivos

En la CDMX, donde habitan más de nueve millones de personas, la memoria no se improvisa, se organiza, por lo que la vigilancia del C5 acompañará a miles de familia en esta conmemoración

Videovigilancia para las y los

Organizaciones realizan ofrenda conmemorativa en fosa común de la Miguel Hidalgo para honrar a personas no identificadas

En un comunicado de redes sociales la organización El Caracol AC invitó a la población a llevar objetos para la ofrenda

Organizaciones realizan ofrenda conmemorativa en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de sobrino de

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas