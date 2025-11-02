Jorge Ortiz de Pinedo lanza llamado urgente para salvar La Casa del Actor: “No hay dinero para la comida ni para los sueldos”

El actor organiza una fiesta para recaudar fondos para la beneficencia creada por Mario Moreno ‘Cantinflas’. (Captura de pantalla Radio Fórmula / La Casa del Actor, Facebook)

El actor, productor y director Jorge Ortiz de Pinedo alzó la voz con un mensaje que conmovió al mundo del espectáculo: La Casa del Actor atraviesa una crisis económica sin precedentes. Con más de 80 años de historia, este asilo que ha dado refugio y cuidado a decenas de artistas retirados se encuentra al borde del colapso financiero, por lo que el comediante ha organizado una fiesta mexicana con causa para recaudar fondos y evitar que cierre sus puertas.

Durante una visita al programa Ventaneando y en entrevista con Maryfer Centeno, Ortiz de Pinedo explicó que el evento se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre en el salón Villa Flamingos, con un cartel repleto de figuras de la música y la televisión. “Va a ser una fiesta mexicana a beneficio del asilo Casa del Actor... imagínate tú el elenco: Aída Cuevas, Maribel Guardia, Rosy Arango, Laura Zapata, Olivia Collins, Luz Elena González, Los Dandys, Los Chinacos, Dalila Polanco y muchos más. Todos solidarios con esta causa”, expresó.

El boleto tendrá un costo de mil pesos, deducibles de impuestos, y todo lo recaudado se destinará a cubrir los gastos de manutención, sueldos del personal y atención médica de los casi 50 residentes del asilo.

De Pinedo reconoció que no tenían recursos para pagar la quincena y comprar insumos. (Ventaneando)

“Sobrevivimos gracias a donativos”

“La Casa del Actor no es un bar ni un club, es un asilo fundado por actores hace ochenta años. Durante setenta y cinco años la ANDA lo sostuvo, pero hace seis años decidió retirarnos el apoyo económico. Desde entonces, sobrevivimos gracias a donativos”, lamentó Ortiz de Pinedo.

El también productor señaló que la situación es crítica: “Ya no hay dinero ni para la comida ni para los sueldos de los cuidadores y enfermeras, que son quienes dan cariño y calor a nuestros viejecitos”.

Jorge Ortiz de Pinedo, presidente del Patronato de La Casa del Actor. (Foto: Instagram)

¿De dónde obtiene recursos La Casa del Actor?

Actualmente, La Casa del Actor vive exclusivamente de donaciones, así como de algunos recursos obtenidos por el abogado Javier Cuello Trejo, quien representa al patronato en litigios contra la Asociación Nacional de Actores (ANDA). “Hemos interpuesto demandas porque la obligación de la ANDA es mantener el asilo que fundó, pero mientras esos recursos llegan, dependemos de la solidaridad de la gente”, explicó el actor.

En el asilo viven artistas retirados de entre 65 y 95 años que dedicaron su vida al cine, teatro y televisión mexicana. Muchos de ellos no cuentan con familia ni ingresos estables, por lo que dependen completamente de los cuidados y asistencia médica que ofrece el recinto.

“Ojalá que el público nos ayude, porque este asilo es el corazón del gremio artístico. Ahí están nuestros maestros, los que hicieron la historia de la actuación en México”, concluyó Jorge Ortiz de Pinedo.