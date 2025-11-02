México

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

La mandataria lamentó el atentado contra el edil michoacano y reforzará la seguridad en el estado

Reunión del Gabinete de Seguridad
Reunión del Gabinete de Seguridad con Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. (FOTO: X: @Claudiashein)

Tras la reunión de último momento convocada por la mandataria Claudia Sheinbaum con el Gabinete de Seguridad, la presidenta condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y confirmó que reforzará la seguridad en todo el estado de Michoacán.

Información en desarrollo...

