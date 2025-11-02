“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Tras la reunión de último momento convocada por la mandataria Claudia Sheinbaum con el Gabinete de Seguridad, la presidenta condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y confirmó que reforzará la seguridad en todo el estado de Michoacán.

