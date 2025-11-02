México

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

Su desempeño al frente del reality ha derivado en constantes críticas en X, donde lo acusan de confundir a la audiencia y matar la emoción de las galas

Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea.

Adal Ramones desmintió públicamente los rumores sobre un supuesto reemplazo en el programa La Granja VIP, emitido por TV Azteca. El regiomontano calificó estos señalamientos como parte de una estrategia para desacreditar la producción en medio de crecientes tensiones dentro y fuera del reality.

¿Por qué surgieron los rumores?

En días recientes, plataformas digitales viralizaron la versión de que Ramones sería apartado de la conducción tras cometer una serie de errores durante las transmisiones en vivo. Ante la multiplicación de estos comentarios, el propio presentador abordó el tema en La Taquilla, el espacio radial de René Franco en YouTube.

“Son tácticas de guerra, tú lo sabes. Se hicieron ayer, se hacen hoy y se harán siempre”, respondió Adal Ramones cuando el periodista solicitó una aclaración sobre su permanencia en el programa. El conductor aseguró que “son peticiones a ciertos conductores, periódicos, medios, de ‘necesitamos le tires a este programa que nos hace sombra’”, afirmó.

"La que se va": Adal Ramones comete gran error adelantando la eliminación de Sandra Itzel y fans piden su despido

Durante su participación, Ramones enfatizó que la única competencia directa de su reality ocurre los domingos frente a ¿Quién es la Máscara?, y subrayó que “el sol sale para todos”. Explicó que existen diferencias sustantivas respecto a otros formatos de encierro, en particular con La Casa de los Famosos, emitida por Televisa, pues La Granja VIP se graba en locaciones abiertas y exige un esfuerzo logístico distinto.

La producción de TV Azteca quedó en el centro de la conversación no solo por disputas entre los concursantes —como el incidente entre Manola Diez y Kristal Silva, o el altercado físico entre ‘El Patrón’ y Alfredo Adame—, sino también por la polémica sobre posibles cambios en la conducción.

“Sabemos de ejecutivos que no tienen que ver ni con Televisa o Univision que están escribiendo desde sus redes sociales en Miami dando estas fake news”, abundó.

Ramones denunció guerra sucia contra La Granja VIP.

“Sabían ciertas personas que esto podía menguar el éxito que podía tener La Casa”, señaló Ramones, quien afirmó que la finalidad de estas versiones sería afectar la recepción del programa en la audiencia mexicana.

El conductor detalló que, antes de sumarse a TV Azteca para liderar La Granja VIP, notificó a ejecutivos de Televisa, empresa con la que había mantenido una relación a largo plazo, y que contó con su aprobación informal para integrarse al reality.

Adal Ramones cerró cualquier especulación sobre un supuesto conflicto con su anterior canal, afirmando que “con Televisa no tengo ningún rollo”.

Este domingo, La Granja VIP tendrá su tercera gala de eliminación. Luego de cambios derivados de un desacato de Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Omahi subieron al cuadro de nominados y, según distintas encuestas que proyectan la intención de voto, el tiktoker es la celebridad que menos votos acumula a una horas de que cierren las elecciones.

(IG: @lagranjavipmx)

"México necesita un gobierno valiente": CONCANACO tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

