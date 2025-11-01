Vinculan a proceso a mujeres que robaron a bebé en hospital de Durango

Ambas mujeres fueron acusadas por su presunta participación en la sustracción de una menor de edad (FGED)

De acuerdo con las autoridades, Karla Daniela “N” y Anabel “N” fueron vinculadas a proceso por la presunta sustracción de la bebé Judith Alejandra el pasado 23 de octubre en el Hospital Materno Infantil del estado de Durango. Las imputadas enfrentan cargos por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, sin embargo, anteriormente los cargos eran por secuestro, pero el delito fue reclasificado.

Por otra parte, se dio a conocer que la investigación complementaria será de un mes y mientras las mujeres tendrán que permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva.

Según las investigaciones oficiales, la mujer identificada como Karla Yadira “N”, fue motivada a sustraer a la menor de edad porque pretendía convencer a su pareja sentimental, quien presuntamente reside en Estados Unidos, y a su madre de que había tenido un bebé recientemente.

Según la información obtenida por la Fiscalía, se indica que Karla Yadira ingresó al Hospital Materno Infantil de Durango mientras portaba un uniforme quirúrgico, cubrebocas y lentes para simular que pertenecía al personal médico. Además, se presume que la mujer aprovechó que las salidas de emergencia no contaban con vigilancia, por lo que utilizó una de ellas para salir sin ser detectada.

La mujer fue grabada en el momento en que se llevó al menor en brazos (Captura de pantalla)

Sin embargo, cámaras de seguridad captaron el momento en que Karla Yadira salía del hospital con la bebé dentro de una bolsa negra. Misma en la que fue encontrada al día siguiente de los hechos en un jardín del fraccionamiento Hacienda Las Flores.

Además, la Fiscalía identificó que la participación de Anabel “N” fue clave para se realizaran los hechos, pues proporcionó ubicación de las cunas, los horarios de cambio de turno y las condiciones del área neonatal, aprovechando su posición como empleada de limpieza.

La extracción de la menor se prolongó durante varias horas, pues se pudo conocer que Karla Daniela ingresó al corredor alrededor de las 9:00 por la escalera de emergencia, permaneciendo en distintas áreas del hospital y realizando varias entradas y salidas antes de ejecutar los hechos. Posteriormente accedió al área restringida cerca de las 16:00 y envolvió a la niña en una sábana para ser trasladada en una bolsa negra y retirada del hospital a las 16:15.

Tras abandonar el edificio, Karla Daniela caminó por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, se cambió de ropa y abordó un taxi rumbo a su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez. Allí, la menor permaneció privada de la libertad.