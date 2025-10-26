Caen dos mujeres presuntamente vinculadas a robo de bebé en Durango

Ambas mujeres fueron acusadas por su presunta participación en la sustracción de una menor de edad. Foto: (FGED)

El hallazgo de Judith Alejandra, la recién nacida sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango, marcó el desenlace de un operativo que movilizó a autoridades estatales y federales durante menos de 48 horas.

La menor fue localizada con vida en un jardín del fraccionamiento Hacienda Las Flores, al sur de la ciudad, tras haber sido abandonada por una de las presuntas responsables, según informó la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

La investigación oficial identificó a Karla Daniela “N” y Anabel “N” como las principales implicadas en el secuestro ocurrido el 23 de octubre. De acuerdo con la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, el motivo detrás del delito fue que Karla Daniela pretendía convencer a su pareja, residente en Estados Unidos, y a su madre, de que había dado a luz recientemente.

Para sostener esta mentira, incluso llegó a afirmar que había tenido un bebé dos días antes y que cursaba estudios de enfermería, lo cual resultó ser falso, según declaraciones de la funcionaria recogidas por Milenio.

El operativo de búsqueda se activó la tarde del jueves, cuando se reportó la desaparición de la menor. Las labores de inteligencia y rastreo permitieron ubicar y detener a las sospechosas en la colonia Independencia y el fraccionamiento Benito Juárez. Ambas fueron trasladadas al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Durango tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión, según la información proporcionada por la FGED.

La mujer fue grabada mientras se hacía pasar por personal hospitalario para sustraer a la menor de edad. (Captura de pantalla)

La reconstrucción de los hechos revela que Karla Daniela ingresó al hospital vestida con uniforme quirúrgico azul marino, cubrebocas negro y lentes, simulando ser parte del personal médico. Aprovechó los accesos de emergencia y áreas sin vigilancia para sustraer a la recién nacida sin ser detectada.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer salía del inmueble con la bebé en brazos, portando una bolsa negra en la que posteriormente ocultó a la menor. En su bolso llevaba herramientas utilizadas para facilitar la sustracción, lo que evidenció una planeación previa del delito, según la fiscalía.

La participación de Anabel “N”, empleada de limpieza temporal en el hospital, resultó clave para la ejecución del secuestro. De acuerdo con la investigación, Anabel proporcionó información sobre la ubicación de las cunas, los horarios de cambio de turno y las condiciones del área neonatal.

Según Proceso, el desarrollo del secuestro se extendió durante varias horas. Karla Daniela ingresó por la escalera de emergencia alrededor de las 9:00, permaneció en distintas áreas del hospital y, tras varias entradas y salidas, finalmente accedió al área restringida cerca de las 16:00.

Allí envolvió a la niña en una sábana, la sacó por debajo del brazo y la depositó en la bolsa negra antes de abandonar el hospital a las 16:15. Una vez fuera, caminó por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, se cambió de ropa y tomó un taxi hacia su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez, donde mantuvo a la menor privada de la libertad.

Ambas mujeres fueron presentadas ante las autoridades correspondientes. Foto: (FGED)

La fiscalía detalló que la bebé, nacida de ocho meses y con necesidades médicas especiales, fue puesta en riesgo durante el tiempo que permaneció sustraída. La agresora incluso le cortó el cabello para modificar su apariencia. Tras la detención de Anabel el viernes 24 de octubre, Karla Daniela optó por abandonar a la menor en un jardín público cercano a su domicilio.

Vecinos alertaron al 911 tras encontrar la bolsa negra con la bebé en su interior, lo que permitió su rescate y traslado inmediato a una clínica privada, donde se confirmó que se encontraba estable y sin lesiones visibles. La menor fue entregada a sus padres tras recibir atención médica, según la información oficial.

La Fiscalía de Durango reiteró que ambas mujeres permanecen bajo investigación y que el caso sigue abierto para determinar responsabilidades penales. La autoridad subrayó que la bebé se encuentra fuera de peligro y bajo supervisión médica. Además, la fiscalía anunció que revisará los protocolos de acceso y vigilancia en hospitales públicos y privados, destacando la necesidad de fortalecer la seguridad en áreas neonatales para prevenir incidentes similares.

El operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Ejército Mexicano permitió resolver el caso en menos de 48 horas, evitando un desenlace fatal y generando un llamado a reforzar los controles en la contratación de personal subcontratado en instituciones de salud.