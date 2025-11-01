Superhéroes, personajes macabros y hadas: estos son los mejores disfraces de Halloween de famosos mexicanos este 2025

(IG: @belindapop // @odalysrp // @gomitaoficial123 // @karolsevillaofc)

Personalidades del medio artístico nacional e influencers sorprendieron a sus seguidores de redes sociales con sus disfraces de Halloween este 2025.

A continuación te compartimos quiénes se posicionaron entre las principales tendencias por sus caracterizaciones y quiénes desataron críticas por sus atuendos.

(IG)

(IG)

(IG)

Famosos que sorprendieron a sus fans con sus disfraces

Belinda ofreció su fiesta anual de Halloween llamada Beliween y se robó las miradas cuando apareció caracterizada como Greta, personaje de la película noventera Gremlins 2.

La estrella pop invitó a varios famosos a su celebración, entre quienes destacaron Majo Aguilar, Karol Sevilla y Azul Guita por sus disfraces.

La intérprete de regional mexicano asistió disfrazada de una hada del videojuego The Legend of Zelda, mientras que la actriz dejó a todos boquiabiertos cuando entró caracterizada como Megan (muñeca malvada de la película del mismo nombre).

(IG)

(IG: @cecidelacueva)

Azul Guaita no se quedó atrás y derrochó sensualidad como Jessica Rabbit, icónico personaje de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?.

Las influencers Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, también conocidas como Las Perdidas, ofrecieron una fiesta en la Ciudad de México con motivo del próximo estreno de Wicked: Por Siempre.

La condición principal fue que todos los invitados acudieran disfrazados de los personajes de la película. Wendy acudió como Glinda; Karina como Elphaba y Paola como el León Cobarde.

(IG)

(IG)

(IG)

Otros famosos optaron por coordinar sus disfraces en familia. Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se disfrazaron de personajes virales con sus hijos: Ballerina Cappuccina, Tung Tung Tung Sahur y Tralalero Tralala.

Hanna y Ashley, hermanas e integrantes del dueto pop Ha*Ash, se disfrazaron de personajes del Rey León, mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez se disfrazaron de Los Increíbles con sus hijas.

(IG)

(IG)

(IG)

Famosos que desataron controversia con sus disfraces de Halloween

Eugenio Derbez dividió opiniones en redes sociales tras presumir su disfraz de Halloween: una persona sobre los hombros del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El actor mexicano posó junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, quien se disfrazó de Jessie de Toy Story. Cabe recordar que la cantante interpretó el tema que canta la vaquerita en la película: Cuando alguien me amaba.

Ellos no fueron los únicos Derbez que dieron de qué hablar en redes sociales, pues Aislinn Derbez desató comparaciones con su padre tras aparecer vestida como uno de sus personajes en el Beliween: Aaron Abasolo.

Araceli Ordaz ‘Gomita’ recibió críticas tras disfrazarse de una persona con operaciones estéticas. Cabe recordar que constantemente es señalada por los ‘arreglitos’ que se ha hecho en los últimos años.