Sergio Mayer Mori desafía en vivo a Adal Ramones en La Granja VIP y causa doble nominación

El ‘viernes de traición’ estuvo lleno de polémica

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

La tensión volvió a apoderarse de La Granja VIP durante el más reciente “Viernes de Traición”. Lo que parecía una gala tranquila terminó con un inesperado desafío al conductor Adal Ramones y un castigo colectivo que dejó al público en shock.

Todo ocurrió la noche del 31 de octubre, cuando Sergio Mayer Mori tomó el control de la dinámica semanal conocida como La Traición, donde un granjero tiene la oportunidad de salvar a alguien de la nominación, pero también la obligación de condenar a otro compañero.

Sin embargo, esta vez las reglas cambiaron… y Mayer Mori decidió no seguirlas.

¿A quién salvó Sergio Mayer Mori?

En un inicio, todo parecía marchar con normalidad. Mayer Mori, quien había sido nominado el martes tras perder El Duelo contra Jawy, logró revertir su suerte el jueves en La Salvación, quedando fuera de la lista.

Ya con el poder de La Traición en sus manos, el hijo de Sergio Mayer decidió librar de la nominación a Manola Díez.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

El público celebró su decisión, hasta que Adal Ramones intervino con una noticia que cambió por completo el rumbo del juego.

El tenso momento entre Adal Ramones y Sergio Mayer Mori

Adal comentó momentos después que la traición tendría una variantes, pues, a diferencia de las semanas anteriores, esta vez debía nominar obligatoriamente a uno de los peones, ya que estos habían incumplido con varias tareas y reglas durante la semana.

El anuncio no cayó bien. Sergio Mayer Mori comenzó a retar a Adal Ramones en vivo, argumentando que no estaba de acuerdo con la decisión y que no nominaría a ninguno de sus compañeros.

En plena gala de eliminación
En plena gala de eliminación de La Granja VIP, el conductor Adal Ramones vivió un momento emontivo al llegar al borde de las lágrimas tras una plática entre Lola Cortés y Sergio Mayer Mori Crédito: Instagram/ TV Azteca

El ambiente se tensó al límite mientras el reloj avanzaba y el programa estaba por terminar.

Según se observó en la transmisión, Adal trató de convencerlo sin éxito. Mayer Mori se negó en todo momento a nominar y, ante su desobediencia, el conductor tuvo que tomar una decisión definitiva: Kike Mayagoitia y Omahi quedaron nominados.

La decisión desató gran controversia y dejó claro que en La Granja VIP, cada acto de rebeldía tiene un precio.

Así quedó la lista de nominados

  • Lis Vega, nominada desde el lunes por El Legado de Sandra Itzel.
  • Eleazar Gómez, señalado en La Asamblea.
  • Kike Mayagoitia.
  • Omahi.

