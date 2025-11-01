México

Operativo Caudal Edomex: reabren pozo en el municipio de Cuautitlán Izcalli

Seguirán abiertas investigaciones por venta de agua del pozo de Santa María Tianguistengo

Guardar
Reabren pozo de Santa María
Reabren pozo de Santa María Tianguistengo, en Cuautitlán Izcalli después del Operativo Caudal (Gob. C. Izcalli)

Tras la clausura ejecutada como parte del Operativo Caudal en casi 50 municipios del Estado de México, el pozo del pueblo de Santa María Tianguistengo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, fue reabierto luego de que vecinos pidieran el restablecimiento del suministro de agua potable y se llevaran a cabo diversas mesas de negociación con autoridades federales, estatales y municipales.

El alcalde Daniel Serrano Palacios, informó mediante un comunicado, que la reapertura se concretó gracias a los acuerdos alcanzados con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instituciones que participaron en las acciones para regular el uso legal del recurso hídrico en la entidad.

“El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli informa que se restableció de manera normal el suministro de agua en el pozo de Santa María Tianguistengo, en beneficio de la comunidad”, señaló la administración local.

El pozo quedó bajo control y administración de la comunidad, lo que garantiza que el acceso al agua continúe como un derecho para los habitantes de esta zona, quienes habían denunciado la afectación directa debido al cierre ocurrido días atrás.

Manejo de pozo será por la Junta Rural

A pesar de la reapertura
A pesar de la reapertura del pozo de Santa María Tianguistengo, por el Operativo Caudal seguirán las investigaciones por la venta de agua (Gob. C. Izcalli)

De acuerdo con los convenios firmados este viernes, la Junta Rural de Agua Potable, en representación del pueblo de Santa María Tianguistengo, se hará responsable de la operación y distribución del vital líquido.

Dentro de los compromisos establecidos se puntualizó que el agua no podrá ser vendida bajo ninguna circunstancia y que su uso será exclusivamente para consumo de la comunidad, a fin de evitar cualquier acto de lucro o desvío del recurso.

Cabe recordar que el pozo fue clausurado durante el Operativo Caudal, encabezado por la FGJEM y otras instancias estatales y federales, como parte de las acciones para combatir la extracción ilegal y venta clandestina de agua.

Las carpetas de investigación relacionadas con presuntas actividades ilícitas, cometidas por quienes anteriormente administraban el pozo, continuarán en curso a fin de deslindar responsabilidades.

Tras levantarse los sellos, el gobierno municipal destacó que la reapertura representa no solo la recuperación del suministro para miles de habitantes, sino también el compromiso de la autoridad por garantizar la legalidad en la operación de los pozos de la demarcación y la defensa del derecho humano al agua.

El Ayuntamiento reiteró que seguirá colaborando con las autoridades correspondientes para asegurar el manejo adecuado del recurso hídrico en todo Cuautitlán Izcalli y evitar que este sea utilizado con fines comerciales o fuera del marco de la ley.

Temas Relacionados

Operativo CaudalpozoreaperturaCuautitlán IzcalliEdomexFGJEMCAEMConaguamexico-noticias

Más Noticias

Esposo de Inés Gómez Mont enfrenta un nuevo señalamiento de despojo de herencia a exesposa, señala periodista

El caso del abogado mexicano está detenido y en espera una audiencia migratoria clave en Miami

Esposo de Inés Gómez Mont

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

“Te la bañaste, primo”: Samuel García y Mariana Rodríguez muestran con humor cómo hablan en el norte rumbo al Mundial 2026

El “ABC del lenguaje norteño” se robó las risas del público con expresiones populares de Monterrey

“Te la bañaste, primo”: Samuel

Karol G celebra el Día de Muertos en San Miguel de Allende | Video

La cantante saludó a sus fans, se tomó fotos con ellos y recibió regalos

Karol G celebra el Día

Flan napolitano en olla exprés: receta fácil y adaptable con solo 8 ingredientes

La incorporación de lácteos y el uso de baño maría garantizan un resultado uniforme, con matices dulces y una presentación versátil

Flan napolitano en olla exprés:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

Karol G celebra el Día de Muertos en San Miguel de Allende | Video

Irma Serrano y Anton LaVey: la foto que desató rumores de satanismo por muchos años en el espectáculo mexicano

Superhéroes, personajes macabros y hadas: estos son los mejores disfraces de Halloween de famosos mexicanos este 2025

Día de Muertos 2025: descubre los epitafios de las leyendas del Cine de Oro Mexicano

DEPORTES

“Te la bañaste, primo”: Samuel

“Te la bañaste, primo”: Samuel García y Mariana Rodríguez muestran con humor cómo hablan en el norte rumbo al Mundial 2026

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 1 de noviembre

Así fue el brutal pelotazo que recibió Alejandro Kirk: ¿Jugará el séptimo juego de la Serie Mundial 2025?

Día de Muertos en CMLL: Guerrero Maya Jr. sorprende y conquista el título del Rey del Inframundo: “Dedicado a mi maestro, Black Terry”

América sufre ausencias clave para su visita al León en la Jornada 16: ¿Quiénes son?