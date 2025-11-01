México

Luisa Alcalde critica al PAN por realizar “rifa” a cambio de registro ciudadano

La dirigente del partido guinda puso en duda el “relanzamiento” del blanquiazul

Luisa Alcalde cuestionó la estrategia
Luisa Alcalde cuestionó la estrategia del PAN para ganar registro de jóvenes a su partido. (Foto: X/@LuisaAlcalde)

Durante la visita de Luisa María Alcalde Luján, dirigente de Morena, en Baja California Sur, volvió a hablar sobre el polémico “relanzamiento” del Partido Acción Nacional (PAN), tema que sigue generando criticas por los personajes políticos que se presentaron al evento de hace 15 días y su particular forma de buscar un acercamiento con los jóvenes de México.

Incluso, la dirigente nacional destacó parte de su critica en conferencia de prensa a través de sus redes sociales, con un mensaje: “Después de ver las mismas caras de siempre, ¿de verdad podemos hablar de un “relanzamiento” del PAN? Ni regalando todos los iPhones del mundo, ni cambiando de logos o colores, podrán recuperar lo que por corruptos y mentirosos perdieron: la confianza de la gente”.

Las criticas se han generado desde que Jorge Romero, el dirigente del PAN, anunció en una entrevista sobre la rifa de un iPhone 17 cada mes, donde participarán jóvenes que se registren en su aplicación, agregó que es un práctica que mantienen desde su fundación.

Derivado de esto, Luisa Alcalde comentó en conferencia de prensa: “Eso tienen que hacer, a eso han llegado, porque pues no se registra absolutamente nadie”.

La dirigente del partido guinda comentó que para las próximas elecciones, los jóvenes que sean buscados o participen para ser funcionarios de casilla se podrían ver impedidos debido a la participación en el PAN por el teléfono mencionado.

Lista de panistas que asistieron
Lista de panistas que asistieron al evento de "relanzamiento", según Luisa Alcalde.

“Ya me imagino para qué quieren esos registros, al rato que los busquen para ser representantes de casilla o para que les ayuden a la promoción del voto, ¿Qué les van a decir esos chavos? Yo me registré por el iPhone, a mí que me importa este partido”, destacó Luisa Alcalde.

También cuestionó las prácticas del PAN desde sus inicios y aseguró que en Morena es diferente: “Aquí lo que ofrecemos es esperanza, organización para seguir luchando y por eso creemos que la gente está tan contenta de formar parte de Morena”.

Enfatizó que en el partido oficialista están “a punto de llegar a los 10 millones”, dijo que en el evento de “relanzamiento” de Acción Nacional lo único nuevo que vio fue el logo: “Fuera de esos son los mismos, nada más recuperando lemas fascistas, la verdad los ponen muy bien en lo que son... de derecha y que no quieren al pueblo”.

Cabe recordar que la dirigente morenista posteó una lista de todas los políticos que asistieron al evento del PAN, “¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre?”, comentó en X

