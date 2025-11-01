México

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

En las últimas horas se volvieron tendencia diversos videos que hacen alusión a la soltería en las mujeres

Trend 'Ya no está de
Trend 'Ya no está de moda tener novio' (TikTok/ Capturas de pantalla)

Desde hace unos días, comenzaron a parecer diversos videos en TikTok que son protagonizados por mujeres y hacen alusión a la frase “Ya no está de moda tener novio”, la cual surgió a raíz de un artículo publicado por Vogue.

El texto de la periodista Chanté Joseph, titulado “¿Por qué ya no está de moda tener novio?“, habla de que antes las mujeres veían tener novio como un logro social, pero esa idea ya desapareció en la actualidad.

Hoy en día, cada vez es más común que las mujeres dejen su relación fuera de las redes sociales; de acuerdo a varias entrevistas realizadas por la periodista, las principales razones son:

  • No parecer dependientes de un hombre.
  • Superstición o ‘mal de ojo’.
  • Evitar que un hombre las decepcione.
Artículo de Vogue se populariza en TikTok Crédito: TikTok: @angelagarciaf

Por lo que, en caso de estar en una relación, las chicas han optado por mostrar fotografías solo de la mano o brazo del hombre, pues dar a conocer que tienen novio ya no da el mismo prestigio de antes en la sociedad.

‘Ya no está de moda tener novio’, el trend que se volvió viral

A raíz de la publicación del artículo, mujeres de diferentes países crearon un trend en TikTok en el que aparecen frases como ‘Ya no está de moda tener novio’ o ‘Tener novio es vergonzoso’.

En los clips que circulan en redes sociales, se puede observar que las chicas comparten sus logros fuera de una relación, mostrando que tener pareja ya no es una prioridad, tal y como lo menciona el artículo publicado por Vogue.

La empresaria Nay Salvatori crea su propio trend de 'Ya no está de moda tener novio'. Crédito: TikTok: @naysalvatori

Personalidades como Nay Salvatori, Mar de Regil y más usuarias han creado su propia versión del trend desatando diversos comentarios entre los internautas.

“Tener esposo es humillante, aprendí a la mala", “Definitivamente el sistema cada día nos quiere en modo guerrera y sola”, “Me da mucho orgullo decir que no tengo novio” y “Espero que no pase de moda en al menos unos días años”, son algunas de las reacciones de los usuarios.

Mar de Regil se une al trend que está inundando TikTok. Crédito: TikTok: @marderegil_

Sin embargo, también hubo quienes mencionaron que la decisión de no estar en pareja no debería de estar influenciada por un artículo, aunque el texto hace referencia a cómo ha cambiado la percepción de tener novio en la sociedad. Ante el debate que se ha abierto en redes sociales y la viralidad del trend en TikTok, las chicas con pareja también han decidido sumarse colocando textos como: “Entonces ya no estoy de moda”.

