¿Cómo pedir el reembolso de tus boletos de Morrissey tras la cancelación en México?

Ésta no es la primera vez que los fans del artista viven una situación así

Morrissey regresa a México - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Los fans de Morrissey en México se llevaron una gran desilusión. A través de un comunicado emitido por OCESA, se confirmó que los conciertos del cantante británico programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara quedaron cancelados.

“Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo”, se lee en el comunicado.

Morrissey regresa al Perú.

Cómo solicitar tu reembolso

OCESA también detalló la dinámica para obtener el reembolso de los boletos.

  • Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.
  • En caso de que hayas adquirido tus entradas a través de puntos de venta de Ticketmaster o en taquilla, podrás solicitar tu reembolso a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde realizaste la compra, según informó la empresa.

Historial de cancelaciones del cantante en México

Los seguidores de Morrissey en México están acostumbrados a este tipo de imprevistos. Desde mediados de septiembre, el exlíder de The Smiths generó inquietud entre sus fans mexicanos por la cancelación de conciertos en Estados Unidos, debido a una “amenaza creíble” contra su vida.

Morrissey se presentará en Ciudad de México y Guadalajara. (Cortesía: Ocesa)

En años recientes, el público ha vivido cancelaciones similares, no obstante, aún así mantienen la esperanza de que un día el artista se redima con ellos y deje de cancelarles.

