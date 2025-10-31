México

Morrisey cancela sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

A través de un comunicado, se confirmó que el cantante británico no se presentará en en Palacio de los Deportes y el Auditorio Telmex por agotamiento extremo

Morrissey cancela conciertos en Ciudad
Morrissey cancela conciertos en Ciudad de México y Guadalajara por agotamiento extremo. (Captura Instagram/@morrisseyofficial/imagen de fondo: Jimmy Clitheroe/Foto: Basia & Vanessa)

A través de un comunicado emitido por OCESA, se confirmó que el cantante británico Morrissey canceló sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara, los cuales estaban programados para este 31 de octubre y el próximo 4 de noviembre.

“Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo", se lee al principio del comunicado.

Asimismo, se dio a conocer la dinámica de reembolso para todas las personas que adquirieron boletos. En caso de que la compra haya sido en línea, el reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta que se utilizó para la compra.

Pero en caso de que las entradas se hayan adquirido en alguno de los puntos de venta de Ticketmaster, el reembolso se podra solicitar a partir del 7 de noviembre en el lugar donde se realizó la compra.

El suspenso que creó Morrissey entre sus fans mexicanos antes de cancelar sus conciertos

Cabe recordar que desde mediados de septiembre, el exlíder de The Smiths generó inquietud entre sus fans mexicanos por la cancelación de sus conciertos en Estados Unidos. En ese entonces, se dio a conocer que la decisión habíoa sido motivada por una “amenaza creíble” contra su vida.

Desde entonces, se pusó en duda la continuidad de la gira NUDE en territorio latinoamericano, pues las cancelaciones ocurrieron poco después de la detención de Noah Castellano, residente de Ottawa, quien fue arrestado tras publicar amenazas abiertas contra el cantante mediante la aplicación Blue Sky.

Dichos acontecimientos, sumados a la reputación del cantante británico por cancelar conciertos, en especial en México, intensificaron la inquietud en redes sociales, donde numerosos usuarios pusieron en duda las presentaciones programadas en el país.

Morrissey ha cancelado sus conciertos
Morrissey ha cancelado sus conciertos en México en más de una ocasión. - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Morrissey ha cancelado sus conciertos en México en más de una ocasión

Los seguidores mexicanos han experimentado la misma situación varias veces. Una de las más recientes ocurrió en enero del año pasado, cuando a través de un comunicado, Morrissey anunció que se quedaría en Zúrich debido a un agotamiento físico que le impedía continuar con sus compromisos.

Dicha situación lo obligó a posponer el espectáculo previsto para el 3 de febrero en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, fecha que formaba parte de una serie de conciertos que celebrarían sus 40 años de carrera.

Anteriormente, el 10 de septiembre de 2023, los fanáticos que ya habían adquirido sus boletos para asistir al mismo recinto vieron frustradas sus expectativas ante la cancelación del show.

Morrissey no ha regresado a
Morrissey no ha regresado a México en más de una decáda. (Cortesía: Ocesa)

Este tipo de incidentes no es nuevo en la trayectoria del intérprete, quien en 2013 también decidió posponer su participación en el festival Vive Latino. Sin embargo, el público mexicano guarda en la memoria su presentación en 2011, cuando sí fue posible verlo en el escenario de El Plaza Condesa.

