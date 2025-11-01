Aranceles del 25% entran en vigor en EEUU para camiones: medida afecta principalmente a México

Camiones medianos y pesados ​​importados a Estados Unidos de México pagarán un arancel del 25%. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Los aranceles del 25 % sobre camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos entraron en vigor este sábado, afectando fundamentalmente a México, cuya industria automotriz produce la mayor parte de los vehículos de tonelaje medio destinados a fabricantes estadounidenses.

La nueva medida abarca tanto los camiones de la clase 3 a la clase 8 como sus componentes relacionados, estableciéndose a partir de hoy para todas las importaciones correspondientes a estas categorías.

La imposición de estos aranceles se desarrolla en el contexto de la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump, quien había anunciado previamente la entrada en vigor de estas tasas, inicialmente prevista para octubre, aunque finalmente se estableció el 1 de noviembre de 2025 como la fecha definitiva para su aplicación.

El mandatario expresó en declaraciones anteriores la intención de endurecer la política arancelaria sobre sectores estratégicos para la industria automotriz, una determinación que ahora se materializa con la implementación de la nueva tarifa.

De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y julio el valor de importaciones de camiones, autobuses y vehículos especiales alcanzó los 32.410 millones de dólares. De este total, casi el 80 %, es decir, 25.860 millones de dólares, provino de México, reflejando el papel central de ese país como proveedor de vehículos para el mercado norteamericano.

Este impacto se acentúa en el segmento de camiones medianos, donde Ford, General Motors (GM) y Stellantis concentran buena parte de su producción destinada a Estados Unidos en plantas mexicanas.

El segmento de camiones pesados mantiene una dinámica distinta. Según algunos datos el 99% de la producción de estos vehículos de los principales fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en territorio estadounidense.

Esta distribución implica que las nuevas tarifas recaen principalmente sobre las cadenas productivas enfocadas en vehículos de menor tonelaje, fabricados mayoritariamente en México para abastecer la demanda estadounidense.

La implementación de estos aranceles redefine los costos y la logística en la relación comercial entre Estados Unidos y México, generando consecuencias directas sobre la industria automotriz y la cadena regional de suministro.

El pasado 31 de octubre de 2025, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó lo siguiente durante una conferencia en Palacio Nacional:

“Hemos estado hablando personalmente, no solamente con los administradores de las empresas automotrices en México, los llamados “CEO” mexicanos, sino globales. He hablado prácticamente con todas las empresas, europeas, estadounidenses y todas las que se fabrican en México. Algunas que han decidido, que cerraron, no es por decisiones de los aranceles, eran decisiones que habían tomado previamente de modelos que ya no se iban a fabricar. Nos lo han dicho claramente e incluso lo han publicado ellos”.