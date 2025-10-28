México

Hija de Alexis Ayala reacciona a los rumores que aseguran que el actor padece párkinson

El estado de salud del “villano de melodramas” preocupó a sus seguidores desde su participación en La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

La hija de Alexis Ayala
La hija de Alexis Ayala descartó que su papá enfrente nuevos problemas de salud. (ViX)

Alexis Ayala sigue enfrentando especulaciones sobre su estado de salud a casi un mes de que concluyera su participación en La Casa de los Famosos México.

Durante su estancia en el reality show, ‘el villano de melodramas’ enfrentó algunas polémicas sobre su vida personal, pero también preocupó a sus seguidores al hablar de su estado de salud.

En una plática con sus compañeros, el actor de 60 años confesó que padece hipertensión arterial sistémica, es decir, presión alta, una condición médica crónica que suele ser considerada una enfermedad silenciosa por la falta de síntomas evidentes.

El estado de salud de
El estado de salud de Alexis Ayala causó especulaciones mientras estaba en La Casa de los Famosos 3. (Captura de pantalla YouTube)

Sin embargo, algunos televidentes mostraron preocupación al notar que el actor tenía ciertos movimientos inusuales dentro del programa 24/7, por lo que se llegó a especular que podría padecer párkinson.

Hija de Alexis Ayala se sincera sobre el estado de salud de su papá

En medio de los dimes y diretes sobre la salud del intérprete de melodramas, su hija Stephanie Ayala salió a desmintir los rumores y aseguró que su papá está en perfecto estado de salud.

“Él, con lo de su infarto y lo de la tiroides, está con sus doctores”, explicó para la revista TVNotas.

Sobre los movimientos que notaron los televidentes semanas atrás, compartió que pueden surgir de la ansiedad que generaba estar encerrado.

Esos pequeños movimientos eran de repente por desesperación o ansiedad por estar esperando. Las esperas eran muy largas. Cuando yo entré (a La Casa de los Famosos), lo vi, pero no es nada de esas cosas”, agregó.

Hija mayor de Alexis Ayala
Hija mayor de Alexis Ayala se sincera sobre la salud de su papá. (Instagram: @stephyayala)

Finalmente, enfatizó en que su papá goza de un buen estado de salud, y todo lo que circuló en redes sociales solo fueron especulaciones: “El está muy sano, gracias a Dios, y se seguirá cuidando”.

Stephanie Ayala espera que su papá encuentre el equilibrió tras salir de La Casa de los Famosos

Stephanie Ayala también aprovechó el espacio para enviar un mensaje al actor, en el que lo invitó a encontrar el equilibro entre el trabajo y la vida personal.

“Que siga haciendo ehjercicios, vaya con sus doctores y trate de descansar, aunque tiene mucho trabajo. Que encuentre ese equilibrio entre el trabajo, la familia y la diversión”, expresó.

Aseguran que Alexis Ayala salió
Aseguran que Alexis Ayala salió rejuvenecido de La Casa de los Famosos 3. (Captura de pantalla)

Mientras que, en un encuentro con los micrófonos de Faranduleros en acción, aseguró que la estancia de su papá en el reality lo cambió para bien y de manera interna.

“Salió rejuvenecido, perdió peso, ahora mismo está en proyectos, esto benefició tanto a la imagen, la exposición, también por dentro, tener esos amigos le dio mucha fuerza, lo llenó de entusiasmo”.

