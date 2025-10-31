Sheinbaum niega reducción de recursos en Hospital Infantil de México tras denuncia sobre falta de insumos y servicios

Sheinbaum aseguró que no hay falta de recursos en el Hospital Infantil de México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya una disminución en los recursos para el Hospital Infantil de México Federico Gómez, luego de que esta semana un grupo de médicos y trabajadores del centro médico, a través de legisladores del PAN, denunciaron el desabasto de insumos, entre ellos anestesia, así como la suspensión de servicios, derivado de una retención económica.

“No tiene que ver con recursos, ayer hablé con el secretario de Salud, también con Eduardo Clark, el día de hoy va hablar Eduardo con ellos para ver de qué se trata, qué es lo que están planteando.

“Entiendo yo que más bien en el hospital infantil se hizo una reasignación de turnos, revisiones relacionadas con las intervenciones quirúrgicas, pero van a hablar con ellos para ver exactamente de qué se trata su solicitud pero no hay disminución de recursos”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...