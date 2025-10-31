México

Sheinbaum niega reducción de recursos en Hospital Infantil de México tras denuncia sobre falta de insumos y servicios

La Secretaría de Salud argumentó que la reprogramación y cancelación de cirugías son por dar prioridad a casos urgentes

Guardar
Sheinbaum aseguró que no hay
Sheinbaum aseguró que no hay falta de recursos en el Hospital Infantil de México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya una disminución en los recursos para el Hospital Infantil de México Federico Gómez, luego de que esta semana un grupo de médicos y trabajadores del centro médico, a través de legisladores del PAN, denunciaron el desabasto de insumos, entre ellos anestesia, así como la suspensión de servicios, derivado de una retención económica.

“No tiene que ver con recursos, ayer hablé con el secretario de Salud, también con Eduardo Clark, el día de hoy va hablar Eduardo con ellos para ver de qué se trata, qué es lo que están planteando.

“Entiendo yo que más bien en el hospital infantil se hizo una reasignación de turnos, revisiones relacionadas con las intervenciones quirúrgicas, pero van a hablar con ellos para ver exactamente de qué se trata su solicitud pero no hay disminución de recursos”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumHospital Infantil de MéxicodesabastoSecretaría de SaludLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

Dicho cover es uno de los que más popularidad le dio a la ahora esposa de Christian Nodal

Lo que no sabías del

Evacúan Suburbano de Lechería tras fuga de gas; cierran vialidades por riesgo inminente

Servicio operará únicamente entre las estaciones Buenavista y San Rafael, en ambos sentidos

Evacúan Suburbano de Lechería tras

Dan prisión preventiva a dos integrantes de “Los Malportados” que habrían quemado a mariachis en Iztapalapa

El pasado sábado, un grupo de mariahis fueron contratados para un evento en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, al terminar, fueron agredidos, secuestrados y torturados por los asistentes

Dan prisión preventiva a dos

Panqué de camote con plátano, una receta suave, nutritiva y energética

Prepara un bizcocho casero con ingredientes ricos en vitaminas A, C y fibra que además contienen propiedades que favorecen la digestión y fortalece el sistema inmunológico

Panqué de camote con plátano,

Sheinbaum rechaza que los 28 menores rescatados en altamar por la Marina estén ligados al crimen organizado

La presidenta señaló que la persona que los acompañaba está detenida y se investiga un posible caso de explotación infantil

Sheinbaum rechaza que los 28
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan con vida a mujer

Rescatan con vida a mujer secuestrada en Tlaltizapán, Morelos; operativo dio con cinco sospechosos del crimen

Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

Un adeudo y la venta de drogas: la hipótesis del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Emprende Coin, el grupo prestamista presuntamente vinculado con los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Asesinato de B-King y DJ Regio Clown destapa venta de drogas colombianas Tusi y Coco Chanel en eventos “Sin Censura”

ENTRETENIMIENTO

Lo que no sabías del

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

¿Qué le pidió? Galilea Montijo hace una petición muy especial a Shakira tras su encuentro en Televisa | Video

“Joan Sebastian no te amó, yo sí”: Hombre se le declara a Maribel Guardia en una trajinera de Xochimilco

¿Eleazar Gómez otra vez hizo trampa en La Granja VIP? Adal Ramones expone pruebas

“El peinado de Inti, qué impresión”: redes creen que Ángela Aguilar le copia el estilo a la hija de Nodal

DEPORTES

Blue Demon Jr: así se

Blue Demon Jr: así se encuentra el legendario luchador hoy 31 de octubre tras su accidente automovilístico

Keylor Navas reconoce la importancia de Lionel Messi en el futbol y revela si le recomendaría jugar en la Liga MX

Jorge Sánchez habla sobre las críticas en Cruz Azul tras su renovación: “Lo importante es hacer las cosas bien para levantar títulos”

Rafa Márquez celebra el legado de Lionel Messi en la inauguración del ‘The Messi Experience’ en CDMX: “Es el Goat del Futbol”

Así es “The Messi Experience”, la exposición dedicada al futbolista argentino en CDMX