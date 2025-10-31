Panqué de camote con plátano, una receta suave, nutritiva y energética

Panqué de camote y plátano, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de camote y plátano es un postre que sorprende desde el primer bocado. Su textura suave y aroma lo convierten en una opción ideal para disfrutar con un café, té o licuado de proteína. Lo más interesante de esta receta es que se prepara con ingredientes nutritivos que dan como resultado algo realmente especial.

Una de sus mayores ventajas es que no requiere de muchos pasos o elementos tradicionales de la repostería, como leche o huevos, lo que lo vuelve práctico, accesible y adaptable a distintos estilos de vida y dietas.

El camote aporta una suavidad natural que combina perfectamente con la cremosidad del plátano, por lo que el panqué termina siendo ligero y saludable e ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin tener que renunciar al sabor.

Esta receta fue compartida por el actor mexicano Alfredo Gatica en sus redes sociales. Dentro de las plataformas publica comidas sencillas, rápidas y saludables que son elaboradas con ingredientes naturales, y muchas de ellas son aptas para una dieta libre de productos de animales.

Receta de panqué de camote y plátano molido

Este postre se puede preparar sin la necesidad de leche y huevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que no te falte en tu recetario, aquí tienes el paso a paso para elaborar este delicioso panqué fit. La preparación completa la puedes encontrar disponible en el perfil de TikTok de Alfredo Gatica: @8alfredogatica8. Al finalizar, obtendrás un postre nutritivo y perfecto para compartir con toda la familia.

Ingredientes

Camote naranja

4 plátanos

Avena molida

Vainilla

Canela en polvo

Miel de agave

1 cucharadita de aceite de coco

Nibs de cacao

Mantequilla clarificada

Crema de lotus

Cardamomo

Preparación

Cortar el camote en pequeños trozos

Poner a hervir el camote naranja en hasta que quede muy suave, que el cuchillo los pueda traspasar fácilmente

En un bowl machacar los cuatro plátanos con un tenedor, que queden muy bien machacados

Agregar a ese mismo bowl el camote naranja y también machacar muy bien, hasta que se integre por completo con el plátano

Agregar a la licuadora la avena, licuar hasta que quede muy finita

Después de tener al avena molida, en la licuadora agregar vainilla, canela en polvo, miel de agave y la cucharadita de aceite de coco. Licuar hasta que queden muy bien integrados los ingredientes

La avena en polvo mezclarla en el mismo bowl donde está el plátano y el camote machado

Teniendo ya la mezcla de la miel, canela, vainilla y aceite de coco, vaciarla en el bowl donde está el camote con el plátano y mezclarlo muy bien hasta que se integre por completo

Cuando ya esté integrado todo, agregar las nibs de cacao y volver a mezclar

Engrasar el molde con mantequilla clarificada

Vaciar la mitad de la mezcla, para agregar unas cucharadas de crema de lotus, después de esparcir bien las cucharadas, vaciar la mezcla restante en el molde

Para decorar agregar más cucharas de crema de lotus y esparcirlas bien y después cardamomo molido

Meter al horno

Cortar y probar

¿Qué es y para qué sirve el camote?

El camote es una excelente fuente de nutrientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camote es una raíz comestible de sabor dulce y textura cremosa. Tiene forma alargada, similar a la de una berenjena, su cáscara puede ser morada, naranja o blanca. Gracias a su dulzura natural se utiliza tanto en platillos dulces como salados, aportando sabor, color y una consistencia única.

Es un ingrediente muy versátil ya que se emplea para hacer purés, chips, tortitas, pasteles, cremas y postres, siendo además un endulzante perfecto para reducir el azúcar refinada.

Aparte de sus cualidades culinarias, el camote es una excelente fuente de nutrientes. Según el portal web Ciencia UANL, revista de divulgación científica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, “la importancia del camote como fuente alimenticia se debe a su aporte nutricional, es un alimento rico en carbohidratos, vitaminas A y C, minerales, lípidos, proteínas, carotenoides, riboflavina, niacina, fibra y agua”.

Destacando que también “es un alimento bueno para la salud arterial y sanguínea, ya que su consumo ayuda a disminuir la presión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes”. Por todo esto, el camote no solo es un ingrediente delicioso, sino que también es práctico y saludable para incorporar a la rutina alimenticia del día a día.