Panqué de camote con plátano, una receta suave, nutritiva y energética

El panqué de camote y plátano es un postre que sorprende desde el primer bocado. Su textura suave y aroma lo convierten en una opción ideal para disfrutar con un café, té o licuado de proteína. Lo más interesante de esta receta es que se prepara con ingredientes nutritivos que dan como resultado algo realmente especial.
Una de sus mayores ventajas es que no requiere de muchos pasos o elementos tradicionales de la repostería, como leche o huevos, lo que lo vuelve práctico, accesible y adaptable a distintos estilos de vida y dietas.
El camote aporta una suavidad natural que combina perfectamente con la cremosidad del plátano, por lo que el panqué termina siendo ligero y saludable e ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin tener que renunciar al sabor.
Esta receta fue compartida por el actor mexicano Alfredo Gatica en sus redes sociales. Dentro de las plataformas publica comidas sencillas, rápidas y saludables que son elaboradas con ingredientes naturales, y muchas de ellas son aptas para una dieta libre de productos de animales.
Receta de panqué de camote y plátano molido
Para que no te falte en tu recetario, aquí tienes el paso a paso para elaborar este delicioso panqué fit. La preparación completa la puedes encontrar disponible en el perfil de TikTok de Alfredo Gatica: @8alfredogatica8. Al finalizar, obtendrás un postre nutritivo y perfecto para compartir con toda la familia.
Ingredientes
- Camote naranja
- 4 plátanos
- Avena molida
- Vainilla
- Canela en polvo
- Miel de agave
- 1 cucharadita de aceite de coco
- Nibs de cacao
- Mantequilla clarificada
- Crema de lotus
- Cardamomo
Preparación
- Cortar el camote en pequeños trozos
- Poner a hervir el camote naranja en hasta que quede muy suave, que el cuchillo los pueda traspasar fácilmente
- En un bowl machacar los cuatro plátanos con un tenedor, que queden muy bien machacados
- Agregar a ese mismo bowl el camote naranja y también machacar muy bien, hasta que se integre por completo con el plátano
- Agregar a la licuadora la avena, licuar hasta que quede muy finita
- Después de tener al avena molida, en la licuadora agregar vainilla, canela en polvo, miel de agave y la cucharadita de aceite de coco. Licuar hasta que queden muy bien integrados los ingredientes
- La avena en polvo mezclarla en el mismo bowl donde está el plátano y el camote machado
- Teniendo ya la mezcla de la miel, canela, vainilla y aceite de coco, vaciarla en el bowl donde está el camote con el plátano y mezclarlo muy bien hasta que se integre por completo
- Cuando ya esté integrado todo, agregar las nibs de cacao y volver a mezclar
- Engrasar el molde con mantequilla clarificada
- Vaciar la mitad de la mezcla, para agregar unas cucharadas de crema de lotus, después de esparcir bien las cucharadas, vaciar la mezcla restante en el molde
- Para decorar agregar más cucharas de crema de lotus y esparcirlas bien y después cardamomo molido
- Meter al horno
- Cortar y probar
¿Qué es y para qué sirve el camote?
El camote es una raíz comestible de sabor dulce y textura cremosa. Tiene forma alargada, similar a la de una berenjena, su cáscara puede ser morada, naranja o blanca. Gracias a su dulzura natural se utiliza tanto en platillos dulces como salados, aportando sabor, color y una consistencia única.
Es un ingrediente muy versátil ya que se emplea para hacer purés, chips, tortitas, pasteles, cremas y postres, siendo además un endulzante perfecto para reducir el azúcar refinada.
Aparte de sus cualidades culinarias, el camote es una excelente fuente de nutrientes. Según el portal web Ciencia UANL, revista de divulgación científica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, “la importancia del camote como fuente alimenticia se debe a su aporte nutricional, es un alimento rico en carbohidratos, vitaminas A y C, minerales, lípidos, proteínas, carotenoides, riboflavina, niacina, fibra y agua”.
Destacando que también “es un alimento bueno para la salud arterial y sanguínea, ya que su consumo ayuda a disminuir la presión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes”. Por todo esto, el camote no solo es un ingrediente delicioso, sino que también es práctico y saludable para incorporar a la rutina alimenticia del día a día.