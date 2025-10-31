México

Panqué de camote con plátano, una receta suave, nutritiva y energética

Prepara un bizcocho casero con ingredientes ricos en vitaminas A, C y fibra que además contienen propiedades que favorecen la digestión y fortalece el sistema inmunológico

Guardar
Panqué de camote y plátano,
Panqué de camote y plátano, ideal como desayuno nutritivo o postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de camote y plátano es un postre que sorprende desde el primer bocado. Su textura suave y aroma lo convierten en una opción ideal para disfrutar con un café, té o licuado de proteína. Lo más interesante de esta receta es que se prepara con ingredientes nutritivos que dan como resultado algo realmente especial.

Una de sus mayores ventajas es que no requiere de muchos pasos o elementos tradicionales de la repostería, como leche o huevos, lo que lo vuelve práctico, accesible y adaptable a distintos estilos de vida y dietas.

El camote aporta una suavidad natural que combina perfectamente con la cremosidad del plátano, por lo que el panqué termina siendo ligero y saludable e ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin tener que renunciar al sabor.

Esta receta fue compartida por el actor mexicano Alfredo Gatica en sus redes sociales. Dentro de las plataformas publica comidas sencillas, rápidas y saludables que son elaboradas con ingredientes naturales, y muchas de ellas son aptas para una dieta libre de productos de animales.

Receta de panqué de camote y plátano molido

Este postre se puede preparar
Este postre se puede preparar sin la necesidad de leche y huevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que no te falte en tu recetario, aquí tienes el paso a paso para elaborar este delicioso panqué fit. La preparación completa la puedes encontrar disponible en el perfil de TikTok de Alfredo Gatica: @8alfredogatica8. Al finalizar, obtendrás un postre nutritivo y perfecto para compartir con toda la familia.

Ingredientes

  • Camote naranja
  • 4 plátanos
  • Avena molida
  • Vainilla
  • Canela en polvo
  • Miel de agave
  • 1 cucharadita de aceite de coco
  • Nibs de cacao
  • Mantequilla clarificada
  • Crema de lotus
  • Cardamomo

Preparación

  • Cortar el camote en pequeños trozos
  • Poner a hervir el camote naranja en hasta que quede muy suave, que el cuchillo los pueda traspasar fácilmente
  • En un bowl machacar los cuatro plátanos con un tenedor, que queden muy bien machacados
  • Agregar a ese mismo bowl el camote naranja y también machacar muy bien, hasta que se integre por completo con el plátano
  • Agregar a la licuadora la avena, licuar hasta que quede muy finita
  • Después de tener al avena molida, en la licuadora agregar vainilla, canela en polvo, miel de agave y la cucharadita de aceite de coco. Licuar hasta que queden muy bien integrados los ingredientes
  • La avena en polvo mezclarla en el mismo bowl donde está el plátano y el camote machado
  • Teniendo ya la mezcla de la miel, canela, vainilla y aceite de coco, vaciarla en el bowl donde está el camote con el plátano y mezclarlo muy bien hasta que se integre por completo
  • Cuando ya esté integrado todo, agregar las nibs de cacao y volver a mezclar
  • Engrasar el molde con mantequilla clarificada
  • Vaciar la mitad de la mezcla, para agregar unas cucharadas de crema de lotus, después de esparcir bien las cucharadas, vaciar la mezcla restante en el molde
  • Para decorar agregar más cucharas de crema de lotus y esparcirlas bien y después cardamomo molido
  • Meter al horno
  • Cortar y probar

¿Qué es y para qué sirve el camote?

El camote es una excelente
El camote es una excelente fuente de nutrientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camote es una raíz comestible de sabor dulce y textura cremosa. Tiene forma alargada, similar a la de una berenjena, su cáscara puede ser morada, naranja o blanca. Gracias a su dulzura natural se utiliza tanto en platillos dulces como salados, aportando sabor, color y una consistencia única.

Es un ingrediente muy versátil ya que se emplea para hacer purés, chips, tortitas, pasteles, cremas y postres, siendo además un endulzante perfecto para reducir el azúcar refinada.

Aparte de sus cualidades culinarias, el camote es una excelente fuente de nutrientes. Según el portal web Ciencia UANL, revista de divulgación científica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, “la importancia del camote como fuente alimenticia se debe a su aporte nutricional, es un alimento rico en carbohidratos, vitaminas A y C, minerales, lípidos, proteínas, carotenoides, riboflavina, niacina, fibra y agua”.

Destacando que también “es un alimento bueno para la salud arterial y sanguínea, ya que su consumo ayuda a disminuir la presión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes”. Por todo esto, el camote no solo es un ingrediente delicioso, sino que también es práctico y saludable para incorporar a la rutina alimenticia del día a día.

Temas Relacionados

Panqué de camoteCamotePlátanoNutritivoSaludablePostremexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

Dicho cover es uno de los que más popularidad le dio a la ahora esposa de Christian Nodal

Lo que no sabías del

Evacúan Suburbano de Lechería tras fuga de gas; cierran vialidades por riesgo inminente

Servicio operará únicamente entre las estaciones Buenavista y San Rafael, en ambos sentidos

Evacúan Suburbano de Lechería tras

Sheinbaum niega reducción de recursos en Hospital Infantil de México tras denuncia sobre falta de insumos y servicios

La Secretaría de Salud argumentó que la reprogramación y cancelación de cirugías son por dar prioridad a casos urgentes

Sheinbaum niega reducción de recursos

Dan prisión preventiva a dos integrantes de “Los Malportados” que habrían quemado a mariachis en Iztapalapa

El pasado sábado, un grupo de mariahis fueron contratados para un evento en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, al terminar, fueron agredidos, secuestrados y torturados por los asistentes

Dan prisión preventiva a dos

Sheinbaum rechaza que los 28 menores rescatados en altamar por la Marina estén ligados al crimen organizado

La presidenta señaló que la persona que los acompañaba está detenida y se investiga un posible caso de explotación infantil

Sheinbaum rechaza que los 28
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan con vida a mujer

Rescatan con vida a mujer secuestrada en Tlaltizapán, Morelos; operativo dio con cinco sospechosos del crimen

Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

Un adeudo y la venta de drogas: la hipótesis del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Emprende Coin, el grupo prestamista presuntamente vinculado con los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Asesinato de B-King y DJ Regio Clown destapa venta de drogas colombianas Tusi y Coco Chanel en eventos “Sin Censura”

ENTRETENIMIENTO

Lo que no sabías del

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

¿Qué le pidió? Galilea Montijo hace una petición muy especial a Shakira tras su encuentro en Televisa | Video

“Joan Sebastian no te amó, yo sí”: Hombre se le declara a Maribel Guardia en una trajinera de Xochimilco

¿Eleazar Gómez otra vez hizo trampa en La Granja VIP? Adal Ramones expone pruebas

“El peinado de Inti, qué impresión”: redes creen que Ángela Aguilar le copia el estilo a la hija de Nodal

DEPORTES

Blue Demon Jr: así se

Blue Demon Jr: así se encuentra el legendario luchador hoy 31 de octubre tras su accidente automovilístico

Keylor Navas reconoce la importancia de Lionel Messi en el futbol y revela si le recomendaría jugar en la Liga MX

Jorge Sánchez habla sobre las críticas en Cruz Azul tras su renovación: “Lo importante es hacer las cosas bien para levantar títulos”

Rafa Márquez celebra el legado de Lionel Messi en la inauguración del ‘The Messi Experience’ en CDMX: “Es el Goat del Futbol”

Así es “The Messi Experience”, la exposición dedicada al futbolista argentino en CDMX