México

Manola Díez entra en llanto en La Granja VIP al revelar que sus siete hermanos dejaron de hablarle “por ser pobre”

Durante una dinámica en el programa, la modelo confesó que el alejamiento familiar coincidió con los momentos más duros de su vida, dejando a todos los presentes conmovidos por su sinceridad

Por Armando Guadarrama

Guardar
Manola Díez revela en La
Manola Díez revela en La Granja VIP el distanciamiento total con su familia tras años de conflictos personales (Captura de pantalla La Granja)

La vida personal de Manola Díez ha quedado expuesta en La Granja VIP, donde la actriz y modelo sorprendió a sus compañeros al revelar el profundo distanciamiento que mantiene con su familia.

En una de las dinámicas del programa, la participante compartió que, de sus ocho hermanos, solo uno mantiene contacto con ella, mientras que con el resto la comunicación se ha roto por completo tras una serie de conflictos que marcaron su historia.

El relato de Díez surgió durante una actividad en la fogata, después de que La Bea fuera nombrada Capataz de la tercera semana y el legado de Sandra Itzel dejara nominada a Lis Vega. En ese contexto, el conductor Adal Ramones propuso a los famosos observar fotografías de su infancia.

Al llegar su turno, la actriz evocó con nostalgia su niñez en una familia numerosa y describió cómo, con el paso del tiempo, los lazos con sus hermanos se deterioraron hasta volverse irreparables.

La actriz confiesa que solo
La actriz confiesa que solo uno de sus ocho hermanos mantiene contacto con ella después de una ruptura familiar irreversible (Captura: La Granja VIP)

Entre lágrimas, Manola Díez confesó: “Siempre pensé que mis hermanos eran mis mejores amigos”. La actriz explicó que varios de sus hermanos ya han fallecido y que, pese al tiempo transcurrido, no logra comprender cómo el afecto familiar se transformó en indiferencia.

Sus compañeros quedaron impactados al escuchar cómo, tras su divorcio y una serie de dificultades personales, su familia comenzó a alejarse de manera gradual.

La modelo mostró su faceta más vulnerable al admitir que el distanciamiento familiar ha sido uno de los golpes más duros que ha enfrentado. Según relató, la ruptura con el padre de su hijo marcó un antes y un después en su vida.

La separación no solo supuso un cambio emocional, sino también un fuerte impacto económico. Díez detalló que fue en ese periodo cuando notó que sus hermanos empezaban a distanciarse.

El testimonio de Manola Díez
El testimonio de Manola Díez impacta a sus compañeros al relatar cómo la separación y el accidente de su hijo marcaron su vida (IG: @lagranjavipmx)

“A mí me dejaron de hablar cuando me divorcié, cuando mi hijo tuvo un accidente y tuve que dejar mi trabajo para atenderlo. No me arrepiento, pero se puede decir que cuando me quedé pobre, ellos dejaron de hablarme con cualquier pretexto”, relató la actriz con la voz entrecortada. Este testimonio, resaltado por la crudeza de sus palabras, evidenció el aislamiento que vivió tras priorizar el cuidado de su hijo, quien perdió la vista en un accidente durante la infancia.

La actriz destapó su mala relación con sus hermanos |Crédito: TV Azteca

Manola Díez concluyó su relato recordando que uno de los momentos más difíciles fue el accidente de su hijo y que, tras abandonar su carrera profesional, se quedó completamente sola. “Cuando estaba casada y tenía dinero, todos estaban a mi lado; pero cuando las cosas se pusieron difíciles, se alejaron. Entonces entendí que nunca me quisieron de verdad”.

Temas Relacionados

Manola DíezLa Granja VIPTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Se les relaciona con la portación de armamento de uso elusivo y secuestro

Vinculan a proceso a 10

El TEPJF prevé retirar multas por los “acordeones” de la elección judicial

De acuerdo con el proyecto, el Tribunal Electoral prevé revocar todas las sanciones que impuso el INE

El TEPJF prevé retirar multas

Gomita recibe fuertes críticas por su impactante cambio físico tras 15 cirugías estéticas

Araceli Ordaz fue comparada con Lyn May en su reciente publicación en Instagram

Gomita recibe fuertes críticas por

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

El atacante mexicano prefirió emigrar a la MLS con el Kansas City

La ex figura de Chivas

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Esta organización es señalada por tener como sede Cancún, Quintana Roo

Así operaba la red de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 10

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Fiscalía de Sinaloa halla restos humanos en fosa clandestina en San Pedro

Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU

Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Gomita recibe fuertes críticas por

Gomita recibe fuertes críticas por su impactante cambio físico tras 15 cirugías estéticas

Estos son los precios de los boletos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Muere la actriz Maria Riva, hija de una famosa que envidiaba la belleza de Dolores del Río

Shakira vuelve a México para un evento sorpresa y Aarón Mercury invade su camerino

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

DEPORTES

La ex figura de Chivas

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?