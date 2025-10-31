Manola Díez entra en llanto en La Granja VIP al revelar que sus siete hermanos dejaron de hablarle “por ser pobre”

Manola Díez revela en La Granja VIP el distanciamiento total con su familia tras años de conflictos personales (Captura de pantalla La Granja)

La vida personal de Manola Díez ha quedado expuesta en La Granja VIP, donde la actriz y modelo sorprendió a sus compañeros al revelar el profundo distanciamiento que mantiene con su familia.

En una de las dinámicas del programa, la participante compartió que, de sus ocho hermanos, solo uno mantiene contacto con ella, mientras que con el resto la comunicación se ha roto por completo tras una serie de conflictos que marcaron su historia.

El relato de Díez surgió durante una actividad en la fogata, después de que La Bea fuera nombrada Capataz de la tercera semana y el legado de Sandra Itzel dejara nominada a Lis Vega. En ese contexto, el conductor Adal Ramones propuso a los famosos observar fotografías de su infancia.

Al llegar su turno, la actriz evocó con nostalgia su niñez en una familia numerosa y describió cómo, con el paso del tiempo, los lazos con sus hermanos se deterioraron hasta volverse irreparables.

La actriz confiesa que solo uno de sus ocho hermanos mantiene contacto con ella después de una ruptura familiar irreversible (Captura: La Granja VIP)

Entre lágrimas, Manola Díez confesó: “Siempre pensé que mis hermanos eran mis mejores amigos”. La actriz explicó que varios de sus hermanos ya han fallecido y que, pese al tiempo transcurrido, no logra comprender cómo el afecto familiar se transformó en indiferencia.

Sus compañeros quedaron impactados al escuchar cómo, tras su divorcio y una serie de dificultades personales, su familia comenzó a alejarse de manera gradual.

La modelo mostró su faceta más vulnerable al admitir que el distanciamiento familiar ha sido uno de los golpes más duros que ha enfrentado. Según relató, la ruptura con el padre de su hijo marcó un antes y un después en su vida.

La separación no solo supuso un cambio emocional, sino también un fuerte impacto económico. Díez detalló que fue en ese periodo cuando notó que sus hermanos empezaban a distanciarse.

El testimonio de Manola Díez impacta a sus compañeros al relatar cómo la separación y el accidente de su hijo marcaron su vida (IG: @lagranjavipmx)

“A mí me dejaron de hablar cuando me divorcié, cuando mi hijo tuvo un accidente y tuve que dejar mi trabajo para atenderlo. No me arrepiento, pero se puede decir que cuando me quedé pobre, ellos dejaron de hablarme con cualquier pretexto”, relató la actriz con la voz entrecortada. Este testimonio, resaltado por la crudeza de sus palabras, evidenció el aislamiento que vivió tras priorizar el cuidado de su hijo, quien perdió la vista en un accidente durante la infancia.

La actriz destapó su mala relación con sus hermanos |Crédito: TV Azteca

Manola Díez concluyó su relato recordando que uno de los momentos más difíciles fue el accidente de su hijo y que, tras abandonar su carrera profesional, se quedó completamente sola. “Cuando estaba casada y tenía dinero, todos estaban a mi lado; pero cuando las cosas se pusieron difíciles, se alejaron. Entonces entendí que nunca me quisieron de verdad”.