‘It: Bienvenidos a Derry’ encabeza la lista de las producciones más vistas en HBO México hoy

Entre las producciones más destacadas en HBO Max México están las series originales como IT: Bienvenidos a Derry﻿, la segunda temporada de la popular serie mexicana VGLY﻿, y originales latinoamericanos que han captado la atención por su calidad y tramas envolventes. (Captura de tráiler oficial)

Los hábitos de consumo de los usuarios en plataformas de streaming están en constante cambio, y HBO Max se ha consolidado como una de las preferidas en México gracias a su oferta que combina producciones originales con contenido internacional.

En semanas recientes, varias series han destacado no solo por su alta calidad, sino también por la repercusión que han generado en redes sociales y conversaciones cotidianas. Sus tramas envolventes, giros inesperados y actuaciones destacadas las han llevado rápidamente a los primeros lugares en las listas de popularidad a nivel nacional.

A continuación, te presentamos un listado con las 10 producciones más populares este fin de semana en HBO Max México, ideal para quienes buscan nuevas historias que capturen su interés.

Top 10 de series y películas más vistas en HBO Max México al 31 de octubre

Una Serie de terror sobrenatural que sirve como precuela de las películas "It" (2017) y "It: Capítulo dos" (2019). Ambientada en 1962, sigue a una familia que se muda a la ciudad de Derry, Maine, justo cuando una niña desaparece, desencadenando una serie de eventos oscuros y terroristas relacionados con Pennywise, el icónico payaso asesino. (HBO Max)

IT: Bienvenidos a Derry

En 1962, una pareja y su hijo se mudan a Derry, Maine, justo cuando un niño desaparece. Con su llegada, comienzan a suceder cosas muy malas en el pueblo.

El maravilloso y extraño mundo de Gumball

Ya sea luchando contra un malvado imperio de comida rápida, enfrentándose a una IA consciente enamorada de su madre o intentando impedir que Banana Joe use pantalones, Gumball Watterson arrastra a su hermano Darwin, a su hermana Anais y al resto del pueblo de Elmore en sus aventuras.

VGLY

Vgly sueña con salir del anonimato, pero sin contactos ni privilegios, tendrá que enfrentarse a su barrio y al mundo para triunfar con su música. (HBO Latinoamérica/ Youtube)

Aunque está estancado en la parte inferior de la escala social, sin dinero ni contactos, el aspirante a artista Vgly y su equipo se esfuerzan por ingresar al negocio de la música.

Bahar

Cuando Bahar se enfrenta a la muerte, se encontrará con otra faceta de su familia, especialmente con su esposo Timur, quien desde fuera parece “perfecto”. La repentina enfermedad de Bahar cambiará la dinámica familiar.

Durante este período, Evren se convertirá en el rival absoluto de Timur. La reconstrucción de la vida de Bahar infundirá esperanza en los espectadores con historias a menudo trágicas

El libro de fantasmas de Frankelda

Es una producción mexicana de animación stop-motion que sigue a Frankelda, una escritora fantasma llamada Francisca Imelda, quien narra historias de terror con la ayuda de su gruñón libro encantado, Herneval. Frankelda vive atrapada en una mansión poseída y cuenta relatos sobre encuentros con criaturas aterradoras como gnomos, brujas y monstruos.

¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. (HBO Max Latinoamérica)

El documental narra la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, una joven de Monterrey. La serie muestra la búsqueda desesperada de sus padres, la presión mediática y las contradicciones en las investigaciones oficiales. A través de testimonios de la familia, periodistas y expertos, expone las fallas y obstáculos en casos de violencia de género en México.

Metal retorcido

A un forastero charlatán sin recuerdos de su pasado se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si logra entregar con éxito un misterioso paquete a través de un páramo postapocalíptico.

Con la ayuda de un rudo ladrón de coches con hacha, se enfrentará a salvajes merodeadores que conducen vehículos destructivos y a otros peligros de la carretera, incluyendo a un payaso desquiciado que conduce un camión de helados demasiado familiar.

Tarea

En los suburbios obreros de Filadelfia, un agente del FBI dirige un grupo de trabajo creado para poner fin a una serie de robos violentos liderados por un hombre de familia desprevenido.

La favorita 1922

Con la intención de sacar todo su potencial como cocinera, Elena decide reabrirlo, por lo que contactará con Julio, el apuesto propietario del establecimiento, quien les permitirá poner en marcha 'La Favorita Bistró', un local en el que tendrán cabida las cocineras y criadas más brillantes del país. (HBO MAX)

En 1922, la marquesa Elena de Valmonte huye de su infeliz matrimonio con Adolfo y encuentra refugio en un restaurante cerrado de Madrid. Contrata a los mejores cocineros y criadas, pero descubre que se necesita algo más que talento.

Amigos sonrientes

Una pequeña empresa dedicada a llevar felicidad al mundo recibe una sencilla petición para ayudar al hijo infeliz de una mujer a volver a sonreír, pero el trabajo resulta ser más complicado de lo que parecía.

Por qué Max volvió a ser HBO Max

Tras la polémica renombración a Max en 2023, Warner Bros. Discovery anuncia en julio de 2025 el retorno al nombre HBO Max, respaldado por el valor histórico y la calidad que la marca ha representado durante más de 50 años en la industria del streaming. (HBO Max)

Durante la presentación Upfront de Warner Bros en julio de 2025. Discovery ante anunciantes, anunció que Max iba a retomar su nombre original: HBO Max. En este evento no solo se reveló la nueva programación para la plataforma, sino que también se explicó que el cambio responde a una estrategia de marketing enfocada en reforzar la identidad de la marca.

Shauna Spenley, directora de marketing de Max, señaló que la decisión se basa en el valor reconocido de HBO dentro del mercado. Según ella, “todos sabemos que la industria del streaming está saturada y se ha convertido en una moda efímera. Por eso, nuestra ventaja competitiva sigue siendo la misma que ha definido a HBO durante los últimos 50 años”.

Cabe recordar que tras la fusión entre WarnerMedia y Discovery en 2022, que dio origen a Warner Bros. Discovery (WBD), la plataforma HBO Max cambió su nombre a Max. Antes de eso, desde 2015 hasta 2020, el servicio se conocía como HBO Now, cuando hizo su primer cambio de denominación.