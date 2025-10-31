Gobernadora de Morelos designa a Edgar Maldonado Ceballos como nuevo secretario de Gobierno

Con experiencia jurídica y liderazgo en la Fiscalía General del Estado, buscará fortalecer la gobernabilidad, la seguridad y el diálogo político

Tras su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos fue designado por la gobernadora Margarita González Saravia como nuevo secretario de Gobierno, en sustitución de Juan Salgado Brito.

Su nombramiento representa un paso estratégico para fortalecer la gobernabilidad democrática, el diálogo político y la coordinación en materia de seguridad con los 36 municipios de la entidad.

Trayectoria académica y profesional

Originario de Morelos, Maldonado Ceballos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Además, cuenta con dos maestrías: una en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte, y otra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral.

A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal y federal. Fue consejero jurídico del Gobierno de Morelos, titular de unidades jurídicas y de transparencia en la Secretaría de Turismo y Cultura, responsable del área jurídica del Patronato de la UAEM, y subdirector de Asuntos Jurídicos de la Lotería Nacional.

Edgar Maldonado Ceballos asume la Secretaría de Gobierno de Morelos tras su gestión en la Fiscalía General, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad, el diálogo político y la coordinación de seguridad en los 36 municipios del estado

Etapa en la Fiscalía General del Estado

El 6 de febrero de 2025, el Congreso del Estado de Morelos lo designó por unanimidad como Fiscal General para un periodo de nueve años, luego de la destitución de Uriel Carmona Gándara, hecho que marcó un cambio institucional en el enfoque de la procuración de justicia en la entidad.

Durante su gestión, Maldonado Ceballos impulsó una transformación institucional centrada en la eficiencia, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía. Bajo su dirección, la Fiscalía obtuvo un subsidio federal histórico de 10 millones de pesos para iniciar la primera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en la zona sur del estado.

Asimismo, fortaleció la atención a víctimas y la coordinación interinstitucional en materia de seguridad. En este periodo se concretaron detenciones relevantes derivadas de operativos conjuntos con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad estatal.

Destaca la captura de 11 presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Aparicio” en Temoac, así como más de 90 detenciones por extorsión, lo que reflejó un endurecimiento efectivo contra el crimen organizado en Morelos.

Un perfil político para la gobernabilidad

Su paso por la Fiscalía y la Consejería Jurídica le ha permitido conocer de cerca la realidad del estado y establecer vínculos con líderes sociales y actores políticos. Esto lo posiciona como una figura clave para encabezar las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, una de las principales tareas del nuevo secretario de Gobierno.

La gobernadora Margarita González Saravia destacó que su incorporación “consolida un equipo preparado para conducir la transformación de Morelos rumbo al 2030”, subrayando que su liderazgo y experiencia en procuración de justicia garantizan estabilidad, legalidad y gobernabilidad.

Por su parte, Edgar Maldonado Ceballos afirmó que asume la responsabilidad “con absoluta lealtad al pueblo de Morelos y al Gobierno de Margarita González Saravia”, y que trabajará con firmeza, diálogo y cercanía con la ciudadanía para consolidar una administración con resultados tangibles.

La llegada de Edgar Maldonado Ceballos a la Secretaría de Gobierno marca una transición estratégica que combina experiencia jurídica, resultados en materia de seguridad y un enfoque político de diálogo y paz.