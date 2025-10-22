Así reaccionó el público tras aparición de Demián Bichir en sala de cine durante proyección de ‘El Teléfono Negro 2′

El actor participa en esta segunda entrega de la película de terror. Foto: Instagram/@demianbichiroficial.

El Teléfono Negro 2 ya está en todas las salas de cine del país y durante el fin de semana pasado, comenzó la proyección en los diversos complejos cinematográficos de México.

Una de las situaciones que sorprendió al público en México, tanto a fans de las películas de terror como de miedo, suspenso y en particular de esta película de miedo, es la aparición de un actor mexicano.

Se trata de Demián Bichir, quien es uno de los actores principales en esta segunda parte de El Teléfono Negro.

Al momento en que sale en la pantalla grande, los asistentes en la sala de cine se mostraban sorprendidos por la presencia en la cinta del actor de México, el cual ha alcanzado fama en Hollywood.

Asistentes a la premiere de 'El Teléfono Negro 2' quedaron sorprendidos con la aparición del actor mexicano. Foto: Instagram/@demianbichiroficial.

Pero la sorpresa no fue en la sala de cine, ya que el actor estuvo presente en la premiere de la película en la Ciudad de México y salió a saludar al público que estaba presente en la función de El teléfono negro 2.

El momento sorprendió a todos los asistentes, quienes se apresuraron a tomar fotografías con sus celulares por tener al actor que forma parte del reparto de la cinta de terror.

El estreno en México de 'El Teléfono Negro 2' ocurrió el pasado jueves 16 de octubre. Foto: Instagram/@demianbichiroficial.

Asimismo, Demián Bichir compartió el momento en sus redes sociales oficiales y ofreció unas palabras a sus fans. También invitó a las personas a ver la segunda parte de El Teléfono Negro 2.

“Qué gustazo presentar la Premiere de Teléfono Negro 2 en la hermosa Ciudad de México. Todo listo para su estreno en salas este 16 de Octubre !Felicidades a todos!”, escribió el actor a través de sus redes sociales oficiales.

La cinta llegará a cines mexicanos este próximo jueves 15 de octubre. Crédito: X/@UniversalMX,

No es la primera ocasión en que Demián Bichir participa en una película de terror, ya que anteriormente actuó en la cinta de La Monja, la cual se ubica en el universo de El Conjuro.

¿De qué trata El Teléfono Negro 2?

La segunda parte de El teléfono negro retoma la historia cuatro años después del escape de Finn, quien estuvo cautivo por El Raptor.

En esta secuela, el antagonista retorna buscando venganza, ahora con el objetivo de poner en peligro a Gwen, la hermana menor del protagonista.

La primera parte de 'El Teléfono Negro' causó gran sensación en las salas de cine del país. Foto: Archivo/Infobae México.

Gwen empieza a tener sueños donde se comunica a través del misterioso teléfono negro y presencia a niños acechados en un campamento de invierno llamado Alpine Lake.

Intrigada por estas visiones, convence a Finn de acudir al lugar durante una tormenta, y juntos descubren que existe un vínculo oculto entre su familia y El Raptor.