¿Eleazar Gómez otra vez hizo trampa en La Granja VIP? Adal Ramones expone pruebas

(La Granja VIP)

Eleazar Gómez está envuelto en controversia una vez más. Y es que usuarios de redes sociales señalaron que habría hecho trampa en la tercera prueba de salvación de La Granja VIP.

Y es que el actor habría roto las reglas en varias ocasiones, pues no regresó al punto de inicio cuando cayó de un pequeño puente y rebasó el límite marcado en el piso cuando lanzó los aros.

Esto no pasó desapercibido por Kristal Silva, conductora de la dinámica, quien se vio obligada a restarle 5 segundos al granjero por sus faltas.

(Captura de pantalla TikTok)

“Me hubiera dolido mucho, me hubiera pesado que hubiera ganado Eleazar porque hubo una caída de Eleazar que no se regresó y luego caer tanto en la línea para lanzar los aros, estuvo muy mal”, dijo Adal Ramones.

Con ello, el conductor principal del reality show dejó entrever que si el actor hubiera ganado la competencia, hubiera recibido una sanción mayor porque no respetó las reglas.

¿Quién ganó la salvación en La Granja VIP?

Sergio Mayer Mori, Liz Vega, Eleazar Gómez y Manola Diez, los cuatro nominados de la tercera semana del reality show, compitieron por la salvación y solo uno se coronó como el gran ganador.

(Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

Se trató nada más ni nada menos que de Mayer Mori. Con ello, el cantante no solo salió de la placa de nominados, también tiene el poder de intercambiar a un nominado por otro granjero.

¿Quién será el tercer eliminado de La Granja VIP?

El próximo domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la tercera gala de eliminación del reality show. Es imposible saber quién abandonará la competencia antes de que lo anuncie Adal Ramones, pues el resultado depende exclusivamente del voto del público.

No obstante, algunos influencers y programas de espectáculos han lanzado encuestas en redes sociales cuyos resultados son una muestra del apoyo que cada nominado tiene y, por lo tanto, la cantidad de votos que podría recibir en la nominación.

(Facebook: Vaya vaya)

Según el primer corte de la encuesta difundida por el programa Vaya Vaya en Facebook, Eleazar Gómez aparece como el principal candidato a abandonar La Granja VIP, ya que únicamente recibió el 20 por ciento de los votos a favor de su permanencia.

En contraste, Manola Diez lidera las preferencias del público, sumando el 33 por ciento de apoyo para seguir en la competencia.

Detrás de ella se ubican Sergio Mayer Mori con 23 por ciento y Lis Vega con 22 por ciento.