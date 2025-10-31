Cómo usar bolsas de té de manzanilla para desinflamar el contorno de los ojos

La manzanilla es reconocida por sus beneficios cosméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de descanso y pocas horas de sueño suelen reflejarse en principalmente en los ojos, los cuales pueden lucir hichados y con bolsas.

Esto puede dar una apariencia cansada y envejecida a tu rostro por lo que es bueno dar un cuidado especial a esta zona cuando sientas la necesidad.

Y para ello solo es necesario recurrir a remedios naturales que puedes tener facilmente en tu alacena, tal como es el caso del té de manzanilla, el cual aquí te decimos cómo usar correctamente para ayudar a tu rostro a combatir la inflamación, particularmente en el contorno de los ojos.

El contorno de los ojos puede hincharse sino se tiene un buen descanso. (Imagen ilsutrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la manzanilla para desinflamar el contorno de los ojos

La manzanilla puede ser utilizada de forma tópica para aliviar la inflamación en el contorno de los ojos debido a sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. En este sentido, los principales beneficios de la manzanilla en esta zona incluyen:

Reducción de hinchazón: Los compuestos naturales presentes en la manzanilla, como los flavonoides y los aceites esenciales, ayudan a disminuir la inflamación y la retención de líquidos en los párpados y bajo los ojos.

Alivio de irritaciones: Su acción calmante puede minimizar el enrojecimiento, la picazón y las molestias provocadas por alergias, desvelos o exposición a agentes irritantes.

Efecto refrescante: Aplicar compresas de manzanilla fría puede proporcionar una sensación de frescura, contribuyendo a aliviar la fatiga ocular.

Cómo colocar bolsas de té de manzanilla en los ojos para desinflamar

Para usar bolsas de té de manzanilla en los ojos y ayudar a desinflamar el contorno, puedes seguir estos consejos:

Prepara la infusión: Hierve agua y coloca dos bolsas de té de manzanilla en una taza. Deja reposar entre 5 y 10 minutos. Enfría las bolsas: Retira las bolsas del agua y déjalas enfriar a temperatura ambiente. Luego, colócalas en el refrigerador durante al menos 15 minutos hasta que estén frías. Aplica en los ojos: Lava bien tus manos y asegúrate de que no tienes residuos de maquillaje o cremas en la zona ocular. Recuéstate y coloca una bolsa de té fría sobre cada ojo cerrado. Descansa: Mantén las bolsas sobre los ojos entre 10 y 15 minutos. Retira y limpia: Quita las bolsas y, si lo deseas, enjuaga suavemente la zona con agua fresca.

Es importante mencionar que si presentas ardor, enrojecimiento intenso o alguna reacción adversa, suspende su uso y consulta a un médico. No utilices esta técnica si tienes infecciones oculares activas.