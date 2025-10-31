México

Cae “El Comandante” y otras 15 personas por el homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

La Fiscalía del Edomex confirmó los arrestos

Por Luis Contreras

Los hombres desaparecieron en territorio
Los hombres desaparecieron en territorio mexicano (Comisión de Búsqueda CDMX)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el arresto de Cristopher “N”, un hombre apodado El Comandante y quien podría estar relacionado con el homicidio de los hombres originarios de Colombia Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown.

"Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”, se puede leer en el informe del 30 de octubre.

Del total de personas capturadas, 10 son de nacionalidad extranjera: España, Venezuela, Cuba y Colombia.

Sitio donde desaparecieron y donde fueron hallados muertos no es el mismo

Además, las autoridades mexiquenses detallaron que los cuerpos de los músicos fueron hallados por policías del municipio de Cocotitlán, en la carretera México–Cuautla, el 17 septiembre. Posteriormente, familiares identificaron los cuerpos.

Desaparecieron en Polanco (Facebook(Comisión de
Desaparecieron en Polanco (Facebook(Comisión de Búsqueda de Personas CDMX)
“Se logró establecer que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos con el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas”

Los agentes también identificaron un vehículo Mercedes Benz color plata que estaría ligado con la desaparición de los músicos en la Ciudad de México. La unidad habría recogido a los colombianos en plaza Miyana en la colonia Granada para llevarlos a la alcaldía Iztapalapa.

El vehículo referido fue alterado en una hojalatería del municipio de La Paz el 23 de septiembre. En el sitio fueron arrestados Luis Alberto “N”, alías El Muerto y Angélica Iraís “N”.

"Don Güero, le encargo, el patrón quiere que se pinten los rines, pasa por él, el miércoles”, decía una nota hallada en el taller.

Un día después, en la calle Cuauhtémoc, barrio el Calvario, del municipio de Tepetlaoxtoc fue rescatada una mujer que estaba privada de su libertad. En un estacionamiento subterráneo fue hallado el Mercedes Benz con aplicación de pintura roja.

Encuentran ADN de “B-King” en la unidad

Los sujetos detenidos (FGJEM)
Los sujetos detenidos (FGJEM)

En el asiento del conductor del vehículo fue hallado un vaso con popote y tras aplicarle una prueba genética fue confirmado que la muestra coincidía con el ADN de B-King.

No había restos de sangre en la unidad, por lo que se descartó la posibilidad de que los restos hayan sido transportados en la misma.

Por su parte, Jaime “N”, alias Puga, fue detenido luego de que los agentes descubrieron que el vehículo, el cual fue siniestrado y declarado pérdida total fue adquirido por dicho hombre.

Puga fue el encargado de entregar el auto a José de Jesús “N” para que este último realizara reparaciones en un taller en Iztapalapa. Personas que viven cerca del domicilio de este ultimo sujeto lo describieron como un sujeto ligado con la Unión Tepito.

Extranjeros detenidos

Durante el cateo en Tepetlaoxtoc algunas personas cuestionaron a los agentes de seguridad sobre su presencia en el sitio, se trata de personas colombianas identificadas como Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías Maxi, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N” fueron arrestadas por su presunta relación con extorsiones “gota a gota”.

Asimismo, los músicos vinieron a México para participar en eventos denominados “Sin Censura”, en uno de los cuales fue rescatada una mujer de nacionalidad española.

"Las personas detenidas motivo del secuestro de la ciudadana española son: Yaiza Arahí “N”, de nacionalidad española, Diana Carolina “N”, venezolana; así como los masculinos Camilo “N”, colombiano; Nairobis “N”, cubano; Kelvin “N”, venezolano; Jorge Gregorio “N”, venezolano y Ángel “N”, mexicano"

“Asesinaron a nuestra juventud”: Gustavo Petro

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los hombres mencionados.

Tras darse a conocer la muerte de los hombres, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que acusaba a la “guerra contra las drogas” como uno de los factores que derivaron en la muerte de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera.

