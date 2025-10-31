Asesinato de B-King y DJ Regio Clown destapa venta de drogas colombianas Tusi y Coco Chanel en eventos “Sin Censura”

El asesinato de los colombianos estaría ligado con la venta de drogas en (Freepik)

Los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown, fueron hallados en el Estado de México. Por estas acciones suman 16 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que, tras diversas averiguaciones, fue capturado Cristopher “N”, un hombre conocido con el alias El Comandante y quien habría ordenado el asesinato de los hombres originarios de Colombia.

Droga colombiana en México

Asimismo, el informe de la Fiscalía mexiquense detalla que el caso del homicidio de los músicos estaría ligado con negocios alrededor de sustancia ilícitas. Por un lado es mencionada la Tusi o cocaína rosa o 2-CB, la cual es una droga sintética que genera efectos alucinógenos. “Cuando el 2C-B se volvió más difícil de conseguir, las organizaciones narcotraficantes cambiaron a una mezcla de drogas, la tiñeron de rosa y la vendieron como cocaína rosa”, destaca la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, la sustancia denominada Coco Chanel es un polvo color marfil.

Los eventos “Sin Censura”

Es importante destacar que las drogas mencionadas serían comercializadas durante eventos conocidos como “Sin Censura”, en los cuales habrían participado los músicos colombianos. Las sustancias tienen el potencial de generar mayores ganancias en México, comparado con otras sustancias. En un inmueble ubicado en Ixtapan de la Sal conocido como Rancho Los Leones eran realizados eventos de este tipo. Las autoridades detallan que el pasado 17 de septiembre acudieron al sitio y hallaron una mujer española que estaba privada de su libertad.

La fémina compartió que cuando trató de salir del lugar fue amenazada con ser arrojada como comida a los leones que estaban en cautiverio en el lugar. Por lo anterior, fueron detenidas siete personas. B-King y DJ Regio Clown, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la capital del país, iban en una camioneta manejada por El Comandante, quien les hizo creer a los colombianos que realizarían negocios. DJ Regio Clown habría divulgado datos sobre la identidad de un sujeto apodado El Pantera, además de que sería distribuidor de droga en los eventos mencionados, lo anterior sin autorización.