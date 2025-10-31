México

Asesinato de B-King y DJ Regio Clown destapa venta de drogas colombianas Tusi y Coco Chanel en eventos “Sin Censura”

En uno de los eventos incluso fueron hallados leones en cautiverio

Por Luis Contreras

Guardar
El asesinato de los colombianos
El asesinato de los colombianos estaría ligado con la venta de drogas en (Freepik)

Los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown, fueron hallados en el Estado de México. Por estas acciones suman 16 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que, tras diversas averiguaciones, fue capturado Cristopher “N”, un hombre conocido con el alias El Comandante y quien habría ordenado el asesinato de los hombres originarios de Colombia.

Droga colombiana en México

Asimismo, el informe de la Fiscalía mexiquense detalla que el caso del homicidio de los músicos estaría ligado con negocios alrededor de sustancia ilícitas. Por un lado es mencionada la Tusi o cocaína rosa o 2-CB, la cual es una droga sintética que genera efectos alucinógenos. “Cuando el 2C-B se volvió más difícil de conseguir, las organizaciones narcotraficantes cambiaron a una mezcla de drogas, la tiñeron de rosa y la vendieron como cocaína rosa”, destaca la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, la sustancia denominada Coco Chanel es un polvo color marfil.

Los eventos “Sin Censura”

Es importante destacar que las drogas mencionadas serían comercializadas durante eventos conocidos como “Sin Censura”, en los cuales habrían participado los músicos colombianos. Las sustancias tienen el potencial de generar mayores ganancias en México, comparado con otras sustancias. En un inmueble ubicado en Ixtapan de la Sal conocido como Rancho Los Leones eran realizados eventos de este tipo. Las autoridades detallan que el pasado 17 de septiembre acudieron al sitio y hallaron una mujer española que estaba privada de su libertad.

La fémina compartió que cuando trató de salir del lugar fue amenazada con ser arrojada como comida a los leones que estaban en cautiverio en el lugar. Por lo anterior, fueron detenidas siete personas. B-King y DJ Regio Clown, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la capital del país, iban en una camioneta manejada por El Comandante, quien les hizo creer a los colombianos que realizarían negocios. DJ Regio Clown habría divulgado datos sobre la identidad de un sujeto apodado El Pantera, además de que sería distribuidor de droga en los eventos mencionados, lo anterior sin autorización.

Temas Relacionados

EdomexTusiCoco ChanelB-KingDJ Regio ClownNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Halloween 2025: las mejores frases terroríficas para compartir en tus redes sociales

Usuarios aprovechan las redes para compartir sus mejores fotografías con frases icónicas

Halloween 2025: las mejores frases

Temblor hoy 31 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 31 de octubre

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 31 de octubre

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

“No creaste la canción”: Manu Moreno vuelve a lanzarse contra Ángela Aguilar por autoría de ‘La gata bajo la lluvia’

El compositor reprochó la falta de ética y regulación en los procesos que permiten sumar créditos y reconocimientos por temas que ya existen

“No creaste la canción”: Manu

Cuáles son los beneficios de comer dulce de calabaza

El emblemático dulce mexicano destaca por su contenido en vitaminas, antioxidantes y minerales

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

B-King y Regio Clown: Quiénes

B-King y Regio Clown: Quiénes son todos los implicados en el asesinato de los colombianos

Qué se sabe de El Pantera, el autor intelectual del crimen de B-King y Regio Clown

De Polanco a Iztapalapa: la cronología del asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown

Revelan cuál fue la causa de muerte de B-King y Regio Clown

Qué dice “El Azul”, el narcocorrido con el que Junior H desafió la prohibición en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Halloween 2025: las mejores frases

Halloween 2025: las mejores frases terroríficas para compartir en tus redes sociales

“No creaste la canción”: Manu Moreno vuelve a lanzarse contra Ángela Aguilar por autoría de ‘La gata bajo la lluvia’

Christian Nodal presume adelanto de un dueto con Vicente Fernández

Qué escenarios enfrentan Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga tras detención en EEUU

Majo Aguilar lanza “Chilo”, un himno de empoderamiento en la música mexicana

DEPORTES

Heriberto Jurado marca su primer

Heriberto Jurado marca su primer gol en Europa y clasifica al Cercle Brugge

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 Qatar 2025 en México?

Diego González, cerca de quedarse en Atlas: el club pagaría un millón de euros por su fichaje

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025