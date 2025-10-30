Festival Feratum 2025: estrenos, cortometrajes y actividades imperdibles de cine fantástico

Se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en Pátzcuaro, Michoacán, con homenajes al cine mexicano, estrenos mundiales y actividades especiales

La 14ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM se realizará del 6 al 9 de noviembre de 2025 en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, Michoacán, y promete ser una experiencia única para los amantes del cine de terror y fantasía.

Este año, el festival celebra su edición con la temática de monstruos marinos, destacando la influencia de estas criaturas en la historia del cine mundial. Miguel Ángel Marín, director y fundador de FERATUM, destacó el compromiso del festival con el apoyo a cineastas emergentes y consolidados, con especial atención al talento mexicano.

Estrenos y homenajes: “Seres” y “Estela”

En esta edición, el cine nacional será protagonista, con producciones mexicanas ocupando los espacios de apertura y clausura. La película “Seres”, ópera prima de Sandro Arceo, inaugurará el festival con su estreno mundial.

Protagonizada por Dolores Heredia y Romanni Villicaña, “Seres” explora la soledad, la empatía y los lazos invisibles que conectan a las personas, inspirada en una experiencia personal del director.

La clausura estará a cargo de “Estela”, dirigida por Adrián Araujo, en un homenaje póstumo al cineasta. La película sigue a una pareja que se muda a una casa junto a un lago, donde lo sobrenatural y la presencia de una niña transforman su vida, explorando temas de pérdida y amor incondicional.

Además, se proyectará el cortometraje “No a todos los muertos se les festeja” de Luis Angel Villa (YAYO), ganador al mejor guion en la edición pasada de FERATUM.

FERATUM Pitch Hub: impulso a nuevos proyectos cinematográficos

Entre las novedades, FERATUM lanza el FERATUM Pitch Hub, en colaboración con Pitch Friendly, un espacio para profesionalizar proyectos cinematográficos y conectar guionistas, directores y productores con casas productoras como Tulip Pictures, Lemon Estudios, Cine Mujer y Ventana Sur.

Los participantes recibirán talleres, incluyendo uno impartido por el reconocido escritor Pato Saiz, y la oportunidad de presentar sus proyectos ante expertos de la industria.

Alianzas y programación internacional

FERATUM 2025 destaca también por su alianza con Cinépolis, que será sede oficial del festival a través de la Sala de Arte Cinépolis Pátzcuaro, donde se proyectará la selección oficial de largometrajes.

La programación incluye 76 títulos nacionales e internacionales, con 58 cortometrajes y 19 largometrajes, representando a 22 países y ofreciendo una experiencia multicultural en cine fantástico.

La Marcha de las Bestias: tradición y espectáculo

Entre las actividades más esperadas se encuentra la tradicional Marcha de las Bestias, que se llevará a cabo el 7 de noviembre a las 18:00 horas. Este desfile transforma el centro histórico de Pátzcuaro en un carnaval nocturno de demonios, seres mitológicos y personajes del cine fantástico, acompañados de música y antorchas, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos del festival.

FERATUM 2025: epicentro del cine fantástico en América Latina

FERATUM 2025 se perfila como un epicentro mundial del cine fantástico, uniendo tradición, misterio y creatividad, donde el talento mexicano y las propuestas internacionales se encuentran para ofrecer una experiencia cinematográfica inolvidable.