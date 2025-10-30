México

Chapultepec y San Juan de Aragón preparan actividades especiales por Día de Muertos

Ambos bosques serán el epicentro de una celebración abierta a todo el público

Por Jesús Tovar Sosa

Dos bosques importantes de la CDMX alistan eventos especiales por Día de Muertos. Foto: (iStock)

La conmemoración del Día de Muertos en la Ciudad de México se desplegará este año en dos de sus principales pulmones urbanos, con propuestas que fusionan tradición, arte y participación comunitaria.

El Bosque de San Juan de Aragón abrirá sus puertas a una ofrenda colaborativa donde los asistentes podrán rendir homenaje a sus seres queridos mediante fotografías y mensajes, mientras que el Bosque de Chapultepec ofrecerá un programa cultural que incluye música, exposiciones y actividades recreativas para toda la familia.

En el Bosque de San Juan de Aragón, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), ha organizado la inauguración de la ofrenda “Íconos mexicanos”. El evento, realizado en coordinación con los comerciantes del bosque, comenzará el viernes 31 de octubre a las 14:00 en el acceso 8.

Los participantes podrán recorrer el andador central del lago disfrazados, fotografiarse junto a los Mexicráneos y asistir a la inauguración de la ofrenda a las 16:00. En este espacio, las familias tendrán la oportunidad de honrar a sus difuntos compartiendo fotografías que se proyectarán en tiempo real en la ofrenda.

El Bosque de San Juan de Aragón ha preparado varias actividades culturales para este Día de Muertos. Foto: (Bosque de San Juan de Aragón)

La programación en Aragón incluye la proyección de la película infantil La leyenda de la Nahuala a las 18:30, a cargo de la Cineteca PILARES, seguida de la tradicional entrega de calaverita para los niños.

La ofrenda “Íconos mexicanos” permanecerá abierta al público los días 1 y 2 de noviembre, permitiendo a la comunidad rendir homenaje a sus seres queridos mediante mensajes y la colocación de estos en el Mexicráneo “Tejido reglado” del artista Ricardo Nettel. Además, se desarrollarán actividades lúdicas dirigidas por educadores ambientales del bosque.

El domingo 2 de noviembre, la programación continuará con una segunda función de cine a las 16:00, con la proyección de El extraño mundo de Jack. Para cerrar el ciclo de celebraciones, el “Festival de Brujas: Un viaje al corazón de la magia ancestral” se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre a partir de las 10:00 en el acceso 8, en colaboración con la empresa Ethereo MRT. Este festival ofrecerá espectáculos musicales, aquelarres, batallas medievales y la venta de artesanías y productos esotéricos, todo de acceso gratuito.

Por su parte, el Bosque de Chapultepec será escenario de la celebración “Cuando muera la tarde”, dedicada a la música mexicana y a la preservación de las tradiciones del Día de Muertos.

La cita será en la Calzada de los Compositores, Segunda Sección, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante estos tres días, el público podrá disfrutar de actividades culturales, recorridos, música y una exposición de ofrendas dedicadas a compositores mexicanos.

El Bosque de Chapultepec tendrá actividades especiales por Día de Muertos. Foto: (Bosque de Chapultepec)

El programa en Chapultepec iniciará el jueves 31 de octubre, de 18:00 a 22:00, con una rodada nocturna de disfraces que partirá de la Glorieta de la Lealtad hacia el Panteón de Dolores.

El viernes 1 de noviembre, en el mismo horario, se realizará la exhibición de ofrendas, una verbena popular, venta de productos, presentaciones artísticas y la premiación del concurso de ofrendas. El sábado 2 de noviembre, las actividades se extenderán de 10:00 a 16:00, con la continuidad de la exhibición de ofrendas, la verbena y la venta de productos.

La Secretaría del Medio Ambiente, bajo la dirección de Julia Álvarez Icaza Ramírez, y el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, han reiterado su compromiso de promover actividades culturales y recreativas en los espacios verdes urbanos, buscando fortalecer la calidad de vida de los habitantes y fomentar la convivencia familiar.

El Bosque de San Juan de Aragón, considerado el área verde más relevante del nororiente de la capital, y el Bosque de Chapultepec, referente histórico y cultural, se consolidan así como escenarios privilegiados para la celebración de una de las festividades más emblemáticas del país.

