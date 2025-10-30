México

Belinda y Mariana Treviño regresan a “Mentiras All Stars” con invitada de lujo: cuándo y dónde serán las funciones

El productor Alex Gou volverá a reunir a las artistas para una puesta en escena muy especial

Por Jazmín González

Mentiras All Stars ofrecerá nuevas
Mentiras All Stars ofrecerá nuevas funciones en el segundo fin de semana de noviembre. (IG: @oficial_mentiras)

Belinda y Mariana Treviño triunfaron arriba del escenario dando vida a ‘Daniela’ y ‘Lupita’ en Mentiras All Stars, por lo que ofrecerán tres nuevas funciones.

Durante los primeros días de octubre, las artistas deleitaron con seis funciones especiales tras su exitoso paso en la serie de Prime Video; sin embargo, varias personas se quedaron sin poder disfrutar del show.

Ante la buena aceptación del público al proyecto liderado por Alex Gou, las famosas se volverán a reunir en el teatro durante el segundo fin de semana de noviembre.

(IG: @oficial_mentiras)
(IG: @oficial_mentiras)

Belinda y Mariana Treviño regresan a Mentiras All Stars en noviembre

En una entrevista para Ventaneando, la intérprete de “Cactus” agradeció el éxito que ha tenido en Mentiras All Stars y también confirmó que se abrirán más fechas en Ciudad de México.

“Ya nos quedan poquitas funciones en el teatro, entonces todos los que estén en México aprovechen para ir. El 8 y 9 de noviembre vamos a abrir dos funciones más porque ha sido un éxito”, reveló.

Asimismo, compartió que el musical también llegará a Puebla el 19 de noviembre, pero fuera del teatro, también tiene otros proyectos, principalmente en la música.

Belinda alista proyectos fuera del
Belinda alista proyectos fuera del teatro. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Alex Gou confirma invitada de lujo en Mentiras All Stars

Después de que la actriz y cantante confirmó su participación en Mentiras All Stars, el productor Alex Gou también abordó el tema en el programa de espectáculos.

Sin embargo, mientras la intérprete de 36 años solo habló de dos funciones en la Ciudad de México, el productor aseguró que será en tres ocasiones cuando las artistas suban al escenario, pero en la última se contará con la presencia de una invitada muy especial.

“Logré juntar otra vez a Marina Treviño y Belinda. Vamos a hacer 7, 8 y 9 de noviembre con ellas, y el día 9 va a estar Amanda Miguel aquí con nosotros”, aseguró.

Amanda Miguel será invitada de
Amanda Miguel será invitada de lujo en Mentiras All Stars. Credito: cuartoscuro

¿Cuándo y dónde regresarán Belinda y Mariana Treviño a Mentiras All Stars?

Los seguidores de las artistas podrán disfrutar del espectáculo los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1.

Además, la presencia de Amanda Miguel durante la última función en la capital del país ofrecerá un momento especial, pues es la intérprete original de éxitos como “El me mintió” y “Castillos”, los cuales son emblemáticos de la obra.

Cabe mencionar que en la página oficial de Ticketmaster solo está disponible la venta de boletos para el día 8 y 9 de noviembre pese a que el productor habló de una fecha más.

