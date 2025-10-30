México

Actualización climática en México este 30 de octubre: previsión detallada por estado

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 30 de octubre

El frente frío núm. 11 recorrerá la vertiente del golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco.Simultáneamente, la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal ocasionará evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, así como descenso de las temperaturas en gran parte del territorio mexicano, con probabilidad de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa).Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte) y Tabasco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Sotavento, Capital y Las Montañas), Guerrero (costa), Chiapas (norte y sur) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala, Colima, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera), Puebla (región Angelópolis), Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Nayarit. Evento de “Norte” con viento de 65 a 75 km/h y rachas de 85 a 100 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz; con viento de 35 a 50 km/h y rachas de 65 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), intensificándose por la tarde y noche. Evento de “Norte” con viento de 25 a 35 km/h y rachas de 40 a 60 km/h, durante la noche: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. Viento de 20 a 35 km/h y rachas de 50 a 70 km/h: San Luis Potosí. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y costa de Quintana Roo. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; durante la noche: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, incrementando durante la madrugada del jueves. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Oaxaca, Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

SICT reitera: Uber y apps

Alfredo Adame arremete contra Manola

Chapultepec y San Juan de

¿De qué se le acusa

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
Junior H desafía prohibición de

Alfredo Adame arremete contra Manola

México exenta a la FIFA

