Uñas de 11 mil pesos inspiradas en San Judas Tadeo desatan debate en TikTok

El video de TikTok generó miles de comentarios a favor y en contra del homenaje religioso en formato de manicura.

La devoción hacia San Judas Tadeo, una de las figuras religiosas más veneradas en México, tomó un giro inesperado en redes sociales luego de que una joven decidiera rendirle homenaje a través de un diseño de uñas valuado en 11 mil pesos. El caso se volvió viral en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, admiración y críticas.

El video, publicado por una manicurista profesional, muestra paso a paso el proceso detrás de la elaborada creación. La propuesta incluyó un retrato minucioso del “santo de las causas imposibles” pintado a mano, incrustaciones de pedrería Swarovski y técnicas avanzadas de encapsulado, brillo y relieve.

La mezcla entre fe, moda y lujo volvió tendencia a una manicurista que cobró 11 mil pesos por su creación.

La autora del diseño detalló que el proceso duró más de 10 horas y se realizó en domingo, día que usualmente dedica al descanso. De acuerdo con su desglose, una manicura básica costó 500 pesos, el encapsulado 1,500, el arte en 3D con la imagen de San Judas 2,500 por mano, y la aplicación de cristales 3,500 pesos adicionales. La clienta, satisfecha con el resultado final, decidió dejar una propina de 1,000 pesos, alcanzando así un costo total de 11,000 pesos.

El resultado, aunque técnicamente impecable, generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios elogiaron la dedicación y creatividad del trabajo, otros cuestionaron el precio y el sentido del homenaje. Comentarios como “La fe se lleva en el corazón, no en las uñas” o “Es un arte, pero también una exageración” reflejaron el contraste entre la admiración por el diseño y la crítica a su costo.

En las imágenes se observa cómo el diseño combina técnica, brillo y devoción, con la figura de San Judas Tadeo elaborada a mano y decoraciones de pedrería Swarovski. Crédito: TikTok: / paulinagutierreznails

Entre los mensajes más destacados en la publicación se leían frases como:“Muy falso tu Swarovski.”“Es demasiado caro para lo que es.”“Lo más naco que he visto en uñas.”“La prueba de que el dinero no tiene nada que ver con la clase.”

A pesar de las críticas, el video acumuló miles de visualizaciones y comentarios, posicionando a la creadora como una de las manicuristas más comentadas del momento. Para otros, el hecho refleja una tendencia creciente: la fusión entre religión, estética y moda, una expresión contemporánea de la fe mexicana que traspasa los límites tradicionales.

CIUDAD DE MÉXICO 28OCTUBRE2025.- Miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita a lo largo de este día para festejar al santo, agradecer o realizar alguna manda, en la iglesia de San Hipólito. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

San Judas Tadeo, cuya festividad se celebra cada 28 de octubre, es considerado un símbolo de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Su imagen suele verse en templos, tatuajes, joyería y ahora, también, en el mundo de la belleza y el arte corporal.

Este episodio no solo evidenció la influencia cultural del santo, sino también el poder de las redes sociales para transformar una devoción religiosa en un fenómeno viral. Entre la fe, el lujo y la polémica, las uñas inspiradas en San Judas Tadeo lograron, al menos por unos días, convertirse en el tema más comentado del país.