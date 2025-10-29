México

Uñas de 11 mil pesos inspiradas en San Judas Tadeo desatan debate en TikTok

Una joven mexicana sorprendió con un diseño religioso lleno de Swarovski y detalles artísticos que dividió opiniones en redes

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El video de TikTok generó
El video de TikTok generó miles de comentarios a favor y en contra del homenaje religioso en formato de manicura.

La devoción hacia San Judas Tadeo, una de las figuras religiosas más veneradas en México, tomó un giro inesperado en redes sociales luego de que una joven decidiera rendirle homenaje a través de un diseño de uñas valuado en 11 mil pesos. El caso se volvió viral en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, admiración y críticas.

El video, publicado por una manicurista profesional, muestra paso a paso el proceso detrás de la elaborada creación. La propuesta incluyó un retrato minucioso del “santo de las causas imposibles” pintado a mano, incrustaciones de pedrería Swarovski y técnicas avanzadas de encapsulado, brillo y relieve.

La mezcla entre fe, moda
La mezcla entre fe, moda y lujo volvió tendencia a una manicurista que cobró 11 mil pesos por su creación.

La autora del diseño detalló que el proceso duró más de 10 horas y se realizó en domingo, día que usualmente dedica al descanso. De acuerdo con su desglose, una manicura básica costó 500 pesos, el encapsulado 1,500, el arte en 3D con la imagen de San Judas 2,500 por mano, y la aplicación de cristales 3,500 pesos adicionales. La clienta, satisfecha con el resultado final, decidió dejar una propina de 1,000 pesos, alcanzando así un costo total de 11,000 pesos.

El resultado, aunque técnicamente impecable, generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios elogiaron la dedicación y creatividad del trabajo, otros cuestionaron el precio y el sentido del homenaje. Comentarios como “La fe se lleva en el corazón, no en las uñas” o “Es un arte, pero también una exageración” reflejaron el contraste entre la admiración por el diseño y la crítica a su costo.

En las imágenes se observa cómo el diseño combina técnica, brillo y devoción, con la figura de San Judas Tadeo elaborada a mano y decoraciones de pedrería Swarovski. Crédito: TikTok: / paulinagutierreznails

Entre los mensajes más destacados en la publicación se leían frases como:“Muy falso tu Swarovski.”“Es demasiado caro para lo que es.”“Lo más naco que he visto en uñas.”“La prueba de que el dinero no tiene nada que ver con la clase.”

A pesar de las críticas, el video acumuló miles de visualizaciones y comentarios, posicionando a la creadora como una de las manicuristas más comentadas del momento. Para otros, el hecho refleja una tendencia creciente: la fusión entre religión, estética y moda, una expresión contemporánea de la fe mexicana que traspasa los límites tradicionales.

CIUDAD DE MÉXICO 28OCTUBRE2025.- Miles
CIUDAD DE MÉXICO 28OCTUBRE2025.- Miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita a lo largo de este día para festejar al santo, agradecer o realizar alguna manda, en la iglesia de San Hipólito.  FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

San Judas Tadeo, cuya festividad se celebra cada 28 de octubre, es considerado un símbolo de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Su imagen suele verse en templos, tatuajes, joyería y ahora, también, en el mundo de la belleza y el arte corporal.

Este episodio no solo evidenció la influencia cultural del santo, sino también el poder de las redes sociales para transformar una devoción religiosa en un fenómeno viral. Entre la fe, el lujo y la polémica, las uñas inspiradas en San Judas Tadeo lograron, al menos por unos días, convertirse en el tema más comentado del país.

Temas Relacionados

San Judasuñas28 de octubreviralmexico-virales

Más Noticias

Reportan asesinato de “El Mata Novias”, presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz, tras tiroteo en Atoyac

Después del enfrentamiento, también se logró detener a 11 policías municipales que servían al líder criminal para sus actividades ilícitas en la región

Reportan asesinato de “El Mata

Aquiles, el perrito rescatado que encontró un hogar entre los oficiales de Tránsito de la SSC

El animal fue auxiliado por los uniformados tras ser lastimado por dos menores de edad

Aquiles, el perrito rescatado que

Diputados del PAN piden a Sheinbaum negociar “inmediatamente” con EEUU la reanudación de rutas aéreas suspendidas

El diputado Héctor Téllez advirtió que la decisión agrava el panorama del sector aeronáutico nacional

Diputados del PAN piden a

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 29 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Continúa paro de agricultores hoy 29 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores mexicanos

Continúa paro de agricultores hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de “El Mata

Reportan asesinato de “El Mata Novias”, presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz, tras tiroteo en Atoyac

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Exfuncionario de Omar Fayad enfrenta nueva acusación de corrupción; suma cuatro procesos legales en Hidalgo

Fiscalía de la CDMX confirma detención de Simón “N”, exsubsecretario de Planeación Turística de México

FGR asegura tractocamión con más de 13 toneladas de sustancias y precursores químicos en Durango | Video

ENTRETENIMIENTO

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel avivan rumores tras asistir a una boda exclusiva en Tepoztlán

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

¿Cristian Castro golpeó a Verónica Castro? El cantante revela qué pasó y por qué discutió con su mamá

Travis Barker se une al Dr. Simi y desata rumores de que Blink-182 podría llegar al Simi Fest 2025

Quién es Mayito, el hijastro de Inés Gómez Mont, y cuál es su vínculo con Víctor Manuel Álvarez Puga

DEPORTES

¿Sigue en México? Aaron Ramsey

¿Sigue en México? Aaron Ramsey publica nueva foto tras pasar semanas buscando a Halo, su mascota

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”

Santiago Fernández propone un encuentro inesperado con Christian Martinoli: “Espero que te animes”