Transportistas cancelan bloqueos programados hoy 29 de octubre en CDMX

Cancelan bloqueos. Crédito: Cuartoscuro.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) suspendió el bloqueo masivo que se mantenía programado para este 29 de octubre en las principales vialidades de Ciudad de México, luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno local para reanudar el diálogo sobre la crisis del sector y la demanda de incremento en la tarifa del transporte público.

La medida había generado expectativa por el impacto que tendría en accesos estratégicos y la movilidad de miles de usuarios para este miércoles.

Negociaciones de último momento evitan impacto vial

Representantes de la FAT informaron que, tras conversaciones con autoridades encabezadas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, la organización aceptó instalar una mesa de negociación formal en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

(FAT)

El encuentro fue agendado para el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas, con el compromiso de revisar alternativas que atiendan la situación financiera del sector transportista concesionado.

En el aviso oficial, la FAT comunicó: “Se informa a todas y todos los compañeros transportistas, así como a los medios de comunicación, que la movilización programada para este 29 de octubre se POSPONE”. El mensaje añade que “la decisión se tomó con el objetivo de mantener el diálogo abierto y fortalecer las gestiones en curso en favor de una tarifa digna y condiciones justas para el sector transporte”.

La organización agradeció públicamente “el interés y el acompañamiento de los medios para difundir la voz de quienes día a día mantenemos en movimiento a la ciudad”.

¿Qué piden los transportistas?

La FAT agrupa a más de ocho mil concesionarios que sostienen operar en condiciones de quiebra financiera, por el congelamiento de tarifas y el incremento de los costos operativos.

(Captura de pantalla)

Afirman que el precio vigente de seis pesos resulta insuficiente y piden equipararlo a la tarifa de 14 pesos autorizada este mes en municipios del Estado de México. El gremio demanda “una tarifa digna y condiciones justas para el sector transporte”.

El anuncio de suspensión no elimina el escenario de paro general, pues la agrupación advirtió que evaluará el resultado de la negociación antes de asumir nuevas medidas. Si no se alcanzan acuerdos, reiteran que “la última opción será hacer evidente la inconformidad”.

La FAT reportó que desde enero ha participado en más de sesenta mesas de diálogo con las autoridades locales sin que se concrete una solución al rezago tarifario. Los líderes del sector insisten en que la falta de incremento afecta la viabilidad y modernización del transporte público. Además, reclaman apoyos directos para afrontar el alza de insumos y el mantenimiento de las unidades.

Las movilizaciones son consideradas el último recurso de presión, según explicó la propia agrupación al pedir una disculpa a la ciudadanía por el caos generado del anuncio: “eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive el sector transportista de la capital mexicana”.

¿Cuándo podría haber un bloqueo?

Debido a que los transportistas tendrán un diálogo con las autoridades el próximo viernes podría preverse que, en caso de no lograr un acuerdo, el bloqueo se active ese día o bien un día de la siguiente semana.