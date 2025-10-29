México

Transportistas cancelan bloqueos programados hoy 29 de octubre en CDMX

La Fuerza Amplia de Transportistas confirmó que dará oportunidad al diálogo con las autoridades

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Cancelan bloqueos. Crédito: Cuartoscuro.
Cancelan bloqueos. Crédito: Cuartoscuro.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) suspendió el bloqueo masivo que se mantenía programado para este 29 de octubre en las principales vialidades de Ciudad de México, luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno local para reanudar el diálogo sobre la crisis del sector y la demanda de incremento en la tarifa del transporte público.

La medida había generado expectativa por el impacto que tendría en accesos estratégicos y la movilidad de miles de usuarios para este miércoles.

Negociaciones de último momento evitan impacto vial

Representantes de la FAT informaron que, tras conversaciones con autoridades encabezadas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, la organización aceptó instalar una mesa de negociación formal en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

(FAT)
(FAT)

El encuentro fue agendado para el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas, con el compromiso de revisar alternativas que atiendan la situación financiera del sector transportista concesionado.

En el aviso oficial, la FAT comunicó: “Se informa a todas y todos los compañeros transportistas, así como a los medios de comunicación, que la movilización programada para este 29 de octubre se POSPONE”. El mensaje añade que “la decisión se tomó con el objetivo de mantener el diálogo abierto y fortalecer las gestiones en curso en favor de una tarifa digna y condiciones justas para el sector transporte”.

La organización agradeció públicamente “el interés y el acompañamiento de los medios para difundir la voz de quienes día a día mantenemos en movimiento a la ciudad”.

¿Qué piden los transportistas?

La FAT agrupa a más de ocho mil concesionarios que sostienen operar en condiciones de quiebra financiera, por el congelamiento de tarifas y el incremento de los costos operativos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Afirman que el precio vigente de seis pesos resulta insuficiente y piden equipararlo a la tarifa de 14 pesos autorizada este mes en municipios del Estado de México. El gremio demanda “una tarifa digna y condiciones justas para el sector transporte”.

El anuncio de suspensión no elimina el escenario de paro general, pues la agrupación advirtió que evaluará el resultado de la negociación antes de asumir nuevas medidas. Si no se alcanzan acuerdos, reiteran que “la última opción será hacer evidente la inconformidad”.

La FAT reportó que desde enero ha participado en más de sesenta mesas de diálogo con las autoridades locales sin que se concrete una solución al rezago tarifario. Los líderes del sector insisten en que la falta de incremento afecta la viabilidad y modernización del transporte público. Además, reclaman apoyos directos para afrontar el alza de insumos y el mantenimiento de las unidades.

Las movilizaciones son consideradas el último recurso de presión, según explicó la propia agrupación al pedir una disculpa a la ciudadanía por el caos generado del anuncio: “eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive el sector transportista de la capital mexicana”.

¿Cuándo podría haber un bloqueo?

Debido a que los transportistas tendrán un diálogo con las autoridades el próximo viernes podría preverse que, en caso de no lograr un acuerdo, el bloqueo se active ese día o bien un día de la siguiente semana.

Temas Relacionados

BloqueosTransportistasCDMXMegabloqueoManifestaciónmexico-noticias

Más Noticias

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Javier Díaz Bravo sostuvo una larga disputa por la custodia de sus cuatro hijos tras una separación marcada por la polémica

Infidelidad, demandas y lucha por

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 28 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Coyuca de Benítez

El sismo sucedió a las 23:04 horas, a una distancia de 28 km de Coyuca de Benítez y tuvo una profundidad de 49.3 km

Temblor en Guerrero hoy: se

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Hasta el momento dos celebridades se encuentran nominadas y en peligro de salir del reality

Sergio Mayer Mori pierde El

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

Los presuntos implicados permanecerán recluidos hasta la próxima audiencia, en sonde se determinará si son vinculados a proceso

Guardias de la UNAM, bajo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional asegura presunta droga

Guardia Nacional asegura presunta droga y vapeadores al interior de una empresa de paquetería en Culiacán

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

ENTRETENIMIENTO

Infidelidad, demandas y lucha por

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

¿Murió Leticia Calderón? La actriz reaparece tras fuertes rumores sobre su fallecimiento

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

DEPORTES

Guardias de la UNAM, bajo

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva