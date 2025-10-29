SSC implementa operativo de seguridad en panteones por celebraciones del Día de Muertos

La SSC arrancó con un operativo para resguardar la seguridad de los ciudadanos en festividades de Día de Muertos. Foto: (iStock)

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha un operativo especial de seguridad, vigilancia y control vial en los 120 panteones ubicados en las 16 alcaldías de la capital, así como en romerías y zonas de esparcimiento con alta afluencia.

El despliegue inició a las 06:00 horas de este martes 28 de octubre y se mantendrá activo hasta la conclusión de las actividades el domingo 2 de noviembre de 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes, preservar el orden público y facilitar la movilidad durante una de las tradiciones más importantes del país.

De acuerdo con la dependencia, participarán 10 mil 495 efectivos policiales, apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, una grúa, ocho ambulancias, dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, que realizarán recorridos de supervisión y vigilancia aérea.

La cobertura del operativo se expandirá por las 16 alcaldías. Foto: (Google Maps)

El personal operativo tendrá presencia tanto en el interior como en los accesos y alrededores de los cementerios, además de mercados, explanadas y puntos donde se registren concentraciones masivas de personas. Los agentes realizarán labores de prevención del delito, control vial y apoyo ciudadano, para asegurar el desarrollo pacífico de las actividades tradicionales.

La SSC informó que los Centros de Comando y Control (C2) Sur, Centro, Norte, Oriente y Poniente, así como el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mantendrán un monitoreo permanente en tiempo real de los panteones y zonas de mayor afluencia. A través de cámaras de videovigilancia y reportes en campo, se busca detectar de manera oportuna cualquier incidencia que ponga en riesgo la seguridad de las personas o altere el orden público.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará medidas para regular la circulación vehicular y evitar el estacionamiento en lugares prohibidos, en doble fila o sobre pasos peatonales. También coordinará acciones para agilizar el flujo vehicular y facilitar el acceso y salida de los visitantes en los principales cementerios de la capital, como el Panteón Civil de Dolores, el Panteón de San Lorenzo Tezonco y el Panteón San Nicolás Tolentino.

El operativo contará con diversos elementos de seguridad. Foto: (Google Maps)

La SSC hizo un llamado a la ciudadanía para mantener medidas de autocuidado, no perder de vista a los menores de edad ni objetos de valor, y respetar las indicaciones del personal policial. En caso de requerir apoyo, los visitantes pueden acercarse directamente a los uniformados en campo o comunicarse al número de emergencias 911.

Finalmente, la Secretaría recordó que para consultar información adicional, alternativas viales o solicitar auxilio, los ciudadanos pueden hacerlo a través de las cuentas oficiales de la SSC en X, Facebook y TikTok, así como mediante el Centro de Orientación Vial (OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS).

Con este operativo, la dependencia busca que las celebraciones del Día de Muertos se desarrollen en un ambiente de convivencia familiar, respeto y seguridad para todos los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.