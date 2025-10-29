México

SSC implementa operativo de seguridad en panteones por celebraciones del Día de Muertos

Las medidas de seguridad también aplicarán en romerías y eventos de alta afluencia programados

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La SSC arrancó con un
La SSC arrancó con un operativo para resguardar la seguridad de los ciudadanos en festividades de Día de Muertos. Foto: (iStock)

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha un operativo especial de seguridad, vigilancia y control vial en los 120 panteones ubicados en las 16 alcaldías de la capital, así como en romerías y zonas de esparcimiento con alta afluencia.

El despliegue inició a las 06:00 horas de este martes 28 de octubre y se mantendrá activo hasta la conclusión de las actividades el domingo 2 de noviembre de 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes, preservar el orden público y facilitar la movilidad durante una de las tradiciones más importantes del país.

De acuerdo con la dependencia, participarán 10 mil 495 efectivos policiales, apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, una grúa, ocho ambulancias, dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, que realizarán recorridos de supervisión y vigilancia aérea.

La cobertura del operativo se
La cobertura del operativo se expandirá por las 16 alcaldías. Foto: (Google Maps)

El personal operativo tendrá presencia tanto en el interior como en los accesos y alrededores de los cementerios, además de mercados, explanadas y puntos donde se registren concentraciones masivas de personas. Los agentes realizarán labores de prevención del delito, control vial y apoyo ciudadano, para asegurar el desarrollo pacífico de las actividades tradicionales.

La SSC informó que los Centros de Comando y Control (C2) Sur, Centro, Norte, Oriente y Poniente, así como el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mantendrán un monitoreo permanente en tiempo real de los panteones y zonas de mayor afluencia. A través de cámaras de videovigilancia y reportes en campo, se busca detectar de manera oportuna cualquier incidencia que ponga en riesgo la seguridad de las personas o altere el orden público.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará medidas para regular la circulación vehicular y evitar el estacionamiento en lugares prohibidos, en doble fila o sobre pasos peatonales. También coordinará acciones para agilizar el flujo vehicular y facilitar el acceso y salida de los visitantes en los principales cementerios de la capital, como el Panteón Civil de Dolores, el Panteón de San Lorenzo Tezonco y el Panteón San Nicolás Tolentino.

El operativo contará con diversos
El operativo contará con diversos elementos de seguridad. Foto: (Google Maps)

La SSC hizo un llamado a la ciudadanía para mantener medidas de autocuidado, no perder de vista a los menores de edad ni objetos de valor, y respetar las indicaciones del personal policial. En caso de requerir apoyo, los visitantes pueden acercarse directamente a los uniformados en campo o comunicarse al número de emergencias 911.

Finalmente, la Secretaría recordó que para consultar información adicional, alternativas viales o solicitar auxilio, los ciudadanos pueden hacerlo a través de las cuentas oficiales de la SSC en X, Facebook y TikTok, así como mediante el Centro de Orientación Vial (OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS).

Con este operativo, la dependencia busca que las celebraciones del Día de Muertos se desarrollen en un ambiente de convivencia familiar, respeto y seguridad para todos los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Día de MuertosCDMXSSCPanteonesSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 29 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 29 de octubre

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali a Juan Gabriel en una fiesta en la que casi muere

Según el testimonio del hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, El Ajedrecista, el Divo de Juárez asistió en los años 80 a una fiesta organizada por el grupo criminal

Esta fue la suma de

¿Cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso de manera segura?

Combinar la actividad física con buen descanso y una dieta equilibrada es esencial para mantener y mejorar el estado de salud

¿Cuál es el mejor ejercicio

Manola Díez estalla tras discusión con La Bea por el café en La Granja VIP: “No voy a comer migajas de lo que les sobran”

La actriz rechazó lo que le ofrecieron sus compañeros y se fue a dormir sin cenar

Manola Díez estalla tras discusión

CFE controla incendio en Coatzacoalcos: 64% de usuarios afectados ya cuenta con servicio eléctrico

La Comisión tuvo que suspender el servicio tras una fuerte explosión que provocó el inicio de las llamas

CFE controla incendio en Coatzacoalcos:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta fue la suma de

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali a Juan Gabriel en una fiesta en la que casi muere

Guardia Nacional asegura presunta droga y vapeadores al interior de una empresa de paquetería en Culiacán

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la suma de

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali a Juan Gabriel en una fiesta en la que casi muere

Manola Díez estalla tras discusión con La Bea por el café en La Granja VIP: “No voy a comer migajas de lo que les sobran”

Lis Vega habla de su nominación y la polémica con Sandra Itzel en La Granja VIP

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

DEPORTES

Guardias de la UNAM, bajo

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva