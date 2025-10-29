Revelan lamentable causa de muerte de Alicia Bonet, ícono del terror por ‘Hasta el viento tiene miedo’

El legado de Alicia Bonet en el cine mexicano perdura a través de sus personajes complejos y sensibles (Archivo)

El testimonio de Mauricio Bonet sobre los últimos días de su madre, la actriz Alicia Bonet, ha permitido conocer por primera vez la causa de su fallecimiento, un dato que hasta ahora se mantenía en reserva.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, el hijo de la reconocida intérprete mexicana relató cómo acompañó a su madre durante toda su enfermedad, aportando detalles sobre el padecimiento que finalmente le arrebató la vida.

La noticia de la muerte de Alicia Bonet generó una profunda conmoción en el ámbito artístico mexicano y entre sus seguidores, quienes la recuerdan especialmente por su papel en la película Hasta el viento tiene miedo.

Bonet compartió escena con grandes figuras del espectáculo mexicano y participó en más de 30 producciones cinematográficas (Archivo)

La actriz falleció a los 78 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el domingo 26 de octubre. La organización comunicó el deceso a través de sus redes sociales, donde expresó:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”. No obstante, la ANDI no especificó la causa de la muerte en su comunicado.

Fue Mauricio Bonet quien reveló que su madre falleció tras enfrentar complicaciones derivadas del EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una afección que la aquejó durante varios años. El actor relató que permaneció junto a su madre en todo momento, brindándole los cuidados necesarios y acompañándola hasta el final.

La vida personal de Alicia Bonet estuvo marcada por matrimonios con los actores Juan Ferrara y Claudio Brook, y la tragedia familiar (ANDI)

“Estuve con ella todo el tiempo, desde que enfermó, me voy con la tranquilidad que hice todo lo que podía hacer por ella”, afirmó con serenidad, destacando el vínculo que los unió durante la enfermedad.

Además, expresó su gratitud por las muestras de afecto recibidas y el reconocimiento del público hacia la trayectoria de su madre: “Fue realmente increíble ver tanta gente, fue una estrella muy importante del cine”, declaró a Televisa Espectáculos.

El funeral de Alicia Bonet se realizó en una ceremonia íntima, donde familiares y amigos se reunieron para despedirla. Juan Ferrara, exesposo de la actriz y padre de Mauricio Bonet, también estuvo presente en el homenaje, según confirmó el propio Mauricio en la misma entrevista.

El testimonio de Mauricio Bonet reveló que Alicia Bonet falleció por complicaciones derivadas del EPOC, enfermedad pulmonar crónica

El EPOC, enfermedad que afectó a Alicia Bonet, es un trastorno respiratorio progresivo que dificulta el paso normal del aire hacia los pulmones y provoca síntomas como tos persistente, sensación de falta de aire, fatiga y producción excesiva de mucosidad.

Esta afección suele desarrollarse tras una exposición prolongada a agentes irritantes como el humo del tabaco, gases o contaminación ambiental. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que pueden retrasar su avance y mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso de la actriz, el deterioro progresivo de su salud debido al EPOC derivó en las complicaciones que finalmente causaron su fallecimiento.