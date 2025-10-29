¿Habrá clases este viernes 31 de octubre? La SEP responde

La SEP dio a conocer si este viernes 31 de octubre habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que si este viernes 31 de octubre habrá clases o no para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

La duda surge entre padres de familia y estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes quieren saber si habrá actividades académicas o no en la fecha antes señalada.

Esta inquietud surge porque se aproximan distintas celebraciones por motivo del Día de Muertos, además de que al final de mes hay una fecha para suspensión de clases en todas las escuelas de nivel básico en el país.

Por ello, además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de esta dependencia educativa para saber si habrá clases o no.

Este viernes 31 de octubre no hay clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

De acuerdo con información oficial de la SEP, este viernes 31 de octubre no hay clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

La SEP indicó y explicó las razones por las que las actividades académicas serán suspendidas para todas las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la fecha antes mencionada.

La razón por las que las clases serán suspendidas este viernes 31 de octubre es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes durante todo o la mayor parte del ciclo escolar vigente.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

En esta fecha, las alumnas y alumnos de nivel básico se ausentan de las aulas educativas y el personal docente, administrativo y académico lleva a cabo esta reunión.

Es importante mencionar que el calendario de la SEP también aplica para alumnas y alumnos de nivel medio superior en todo el país. Por lo tanto, algunas preparatorias o bachilleres se rigen con este reglamento.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.