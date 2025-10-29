Estudiantes del IPN marchan en la alcaldía Gustavo A. Madero en exigencia de seguridad en los planteles

Estudiantes del IPN marchan en exigencia de seguridad en los planteles. Foto: x.com/@SCPPyBG

La exigencia de mayor seguridad en los planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN)motivó una manifestación estudiantil sobre la avenida Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Grupos de alumnos procedentes de diversas escuelas pertenecientes al IPN se congregaron y avanzaron en caravana hacia las oficinas de la Dirección General de la institución, ubicada en Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard.

Al avance de los contingentes se vio afectada la circulación en el norte de la Ciudad de México, se experimentaron afectaciones por el bloqueo de manifestantes en la intersección de Avenida Instituto Politécnico Nacional y Avenida Juan de Dios Bátiz. De acuerdo con Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la recomendación oficial fue tomar vías alternas como Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 4 y Eje 5 Norte. El cierre, reportado a las 15:16, obligó a los automovilistas a buscar rutas distintas.

Los manifestantes también piden que las instalaciones estén en óptimas condiciones.

