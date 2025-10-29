México

CFE controla incendio en Coatzacoalcos: 64% de usuarios afectados ya cuenta con servicio eléctrico

La Comisión tuvo que suspender el servicio tras una fuerte explosión que provocó el inicio de las llamas

Por Jesús Tovar Sosa

La CFE trabajó para restablecer
La CFE trabajó para restablecer e suministro eléctrico. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el incendio registrado la tarde de este martes en el municipio de Coatzacoalcos ya fue controlado, y aseguró que ninguno de sus equipos resultó afectado por el siniestro. Sin embargo, por motivos de seguridad y a solicitud de Protección Civil, fue necesario interrumpir temporalmente el suministro eléctrico en diversas zonas del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó tras una fuerte explosión en el Complejo Habitacional del Poniente, donde presuntamente se presentó una falla en líneas subterráneas que derivó en un incendio. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas y comercios cercanos.

En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la CFE precisó que “ninguno de sus equipos fue afectado por el incendio; no obstante, por seguridad de la población y a solicitud de Protección Civil, se interrumpió el servicio eléctrico en la zona”.

Usuarios captaron el momento en
Usuarios captaron el momento en que se registró la explosión. Foto: (Captura de pantalla)

La dependencia federal explicó que, tras las labores iniciales de control del siniestro, cuadrillas especializadas comenzaron de inmediato los trabajos para restablecer el suministro. Hasta el momento, se ha recuperado el servicio para el 64% de los usuarios afectados, y las labores continuarán hasta lograr la restauración total del 100% de la energía eléctrica en el área.

Asimismo, la CFE destacó que no se registraron personas lesionadas a consecuencia del incidente. Autoridades locales y personal técnico de la Comisión se encuentran realizando una investigación para determinar las causas exactas de la falla que originó el incendio.

Vecinos del complejo habitacional reportaron haber escuchado una explosión seguida de un apagón generalizado, lo que generó alarma entre los residentes. Sin embargo, los equipos de emergencia lograron controlar la situación en cuestión de minutos y garantizar la seguridad de los habitantes.

La CFE tuvo que suspender
La CFE tuvo que suspender momentáneamente el suministro. Foto: (Captura de Pantalla)

Por su parte, Protección Civil municipal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la propagación de rumores en redes sociales. También reiteró la importancia de reportar cualquier irregularidad o sobrecalentamiento en instalaciones eléctricas domésticas, con el fin de prevenir accidentes similares.

La CFE aseguró que continuará coordinando esfuerzos con Protección Civil y autoridades locales para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer completamente el servicio en las próximas horas. Además, reafirmó su compromiso de mantener informada a la población sobre los avances en las labores de reparación y las causas del incidente una vez concluidas las investigaciones.

