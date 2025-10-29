México

Beca Benito Juárez 2025: ¿Cuándo será el siguiente pago a los beneficiarios?

La última distribución de los depósitos se realizó en el mes de octubre

Por César Márquez

La Beca Benito Juárez entrega a cada participante un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos

Con el objetivo de fomentar la permanencia y egreso de estudiantes en el nivel medio superior, el Gobierno de México ha implementado la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, destinada a alumnas y alumnos que cursan la educación media superior en escuelas públicas, tanto en modalidad escolarizada como mixta.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y le entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar y se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La Beca Benito Juárez abrió un nuevo periodo de registros en septiembre (Programas para el Bienestar)

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

El último pago del año de la Beca Benito Juárez se prevé para el mes de diciembre, de acuerdo a la programación habitual de depósitos. Cabe señalar que las autoridades del programa organizan la entrega de dichos recursos económicos siguiendo un sistema alfabético basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Este método busca asegurar que el proceso transcurra de manera ordenada y efectiva. Además, el calendario de pagos oficial se publica con antelación para mantener informados a los becarios acerca de las fechas específicas en que podrán disponer de su pago, conforme detallan los responsables del esquema de becas.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de las misma.

Pagos de la Beca Benito Juárez en 2025

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (no hay pagos por ser periodo vacacional)
  • Septiembre-octubre (entregado)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)
Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de las misma.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

