México

Gabinete de Seguridad se suma a investigación del asesinato de empresario citrícola en Veracruz

Javier Vargas fue atacado a tiros por sujetos desconocidos

Por Ale Huitron

Ciudad de México, octubre 5,
Ciudad de México, octubre 5, 2021. Imagen ilustrativa de la avenida Paseo de Reforma cerrada con cinta. Foto: Karina Hernández / Infobae

El Gabinete de Seguridad informó que se encuentra investigando el asesinato de Javier Vargas Arias, identificado como empresario citrícola en Veracruz.

A través de redes sociales, el Gabinete informó que tras tener conocimiento del homicidio ocurrido en Álamo Temapache, se unieron con las autoridades estatales para esclarecer el hecho.

“Tras tener conocimiento del homicidio de un empresario citrícola en Álamo Temapache, Veracruz, el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales trabajan en colaboración para el desarrollo de las investigaciones y detener a los responsables“, aseguraron las fuerzas de seguridad.

Además, detallaron que no habrá impunidad en el asesinato.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

¿Qué se sabe del homicidio?

Javier Vargas Arias, productor de naranjas en el municipio de Álamo Temapache, fue agredido a tiros en plena vía pública por sujetos armados durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con reportes, un comando armado interceptó al empresario cuando se encontraba en las inmediaciones del ejido Jardín Nuevo y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del sitio, según reportó La Jornada.

El ataque se registró alrededor de las 6:00 horas, momento en el que Vargas Arias se encontraba cerca de un par de comercios. Tras recibir múltiples heridas de bala, personal de emergencias acudió al lugar y trasladó al empresario al Hospital General de Álamo Temapache, donde minutos después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento.

Testigos presenciales, cuyas declaraciones fueron recabadas por medios locales, informaron a las autoridades que los agresores portaban vestimenta similar a la utilizada por fuerzas militares. Tras perpetrar el ataque, abandonaron el sitio en un vehículo de color blanco, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los presuntos responsables.

Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz como el Gabinete de Seguridad colaboran en la investigación para esclarecer los hechos.

Imagen ilustrativa / Los cuerpos
Imagen ilustrativa / Los cuerpos de cuatro personas fueron abandonados en el boulevard costero del puerto de carga mexicano de Tuxpan, en el suroriental estado de Veracruzuna, región que sufre una espiral de violencia. EFE/Édgar Escamilla

Segundo asesinato en el sector citrícola en el mes

El lunes 20 de octubre se reportó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) en Michoacán.

Su camioneta fue localizada con signos de violencia cerca de una carretera en Apatzingán alrededor de las 8:00 horas. La Fiscalía General del Estado determinó, tras la necropsia, que la causa de muerte fue una herida en la cabeza provocada por un disparo de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Bravo Manríquez viajaba acompañado de un escolta durante su trayecto entre Morelia y Apatzingán, ya que tenía programada una reunión con productores de limón en ese municipio. El resguardo se mantuvo hasta su ingreso al Tianguis Limonero, donde el empresario dejó de contar con protección.

Torturan y ejecutan al joven
Torturan y ejecutan al joven Empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán. (Fb: Bernardo Bravo)

Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que Bravo “por algún motivo” cambió de vehículo y se separó de su custodia. Además, detalló que los encargados de su seguridad ya fueron citados para rendir su declaración.

Por el homicidio de Bravo Manríquez, dos personas han sido detenidas y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, incluyendo su papel como dirigente del sector limonero en Apatzingán.

