SEP da a conocer avances en el Plan de Bachillerato y en “preparatorias que queden cerca de la casa”

CRÉDITO: Presidencia

Maro Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP), dio a conocer nuevos avances en la puesta en marcha del Plan de Ampliación de Cobertura de educación Media Superior, diseñado para asegurar el acceso de los jóvenes a este nivel educativo.

En el presente año se implementan 88 acciones encaminadas a crear 44 mil 685 espacios adicionales en preparatorias, lo que constituye el 37% de la meta nacional de 120 mil lugares.

El funcionario señaló además que, para 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó la construcción de 65 mil 400 nuevos cupos a través de 202 acciones destinadas a la ampliación de la infraestructura educativa a nivel nacional.

Al momento de la actualización de esta información, Delgado señaló que se encuentran en proceso de construcción 20 nuevos planteles, cuyas obras finalizarán en diciembre del año en curso.

Detalló que estos centros escolares ya cuentan con alumnado inscrito, y agregó: “Estamos muy contentos porque se llenaron rapidísimo”.

Información en proceso...