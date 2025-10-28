México

SEP da a conocer avances en el Plan de Bachillerato y en “preparatorias que queden cerca de la casa”

La presidenta Sheinbaum aprobó la construcción de más de 65 mil cupos nuevos para 2026 para reforzar la infraestructura educativa

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

Maro Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP), dio a conocer nuevos avances en la puesta en marcha del Plan de Ampliación de Cobertura de educación Media Superior, diseñado para asegurar el acceso de los jóvenes a este nivel educativo.

En el presente año se implementan 88 acciones encaminadas a crear 44 mil 685 espacios adicionales en preparatorias, lo que constituye el 37% de la meta nacional de 120 mil lugares.

El funcionario señaló además que, para 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó la construcción de 65 mil 400 nuevos cupos a través de 202 acciones destinadas a la ampliación de la infraestructura educativa a nivel nacional.

Al momento de la actualización de esta información, Delgado señaló que se encuentran en proceso de construcción 20 nuevos planteles, cuyas obras finalizarán en diciembre del año en curso.

Detalló que estos centros escolares ya cuentan con alumnado inscrito, y agregó: “Estamos muy contentos porque se llenaron rapidísimo”.

Información en proceso...

Temas Relacionados

SEPPlan BachilleratoPreparatorias cerca de casamexico-noticias

Más Noticias

Alcalde de Puerto Vallarta reacciona a ola de críticas contra su administración por el caso viral de Natalia Montaño Ruelas

La funcionaria dominó la conversación tras aparecer en un show del standupero Franco Escamilla y admitir desconocer sus funciones

Infobae

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores del campo

Paro nacional de agricultores hoy

Checo Pérez y la Fórmula 1 regresan: ¿Cómo conseguir tus boletos para el Gran Premio de México 2026 antes que nadie?

El Gran Premio mexicano continuará hasta 2028 tras la firma de un nuevo contrato con el gobierno capitalino

Checo Pérez y la Fórmula

Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Los vinculados pertenecían a un grupo criminal dedicado a los montachoques

Procesan a nueve presuntos extorsionadores

Toluca vs Pachuca: líder y aspirante se enfrentan, ¿dónde y cuándo verlo en vivo?

Toluca llega como líder del torneo con 31 puntos, mientras que Pachuca busca consolidarse entre los primeros puestos

Toluca vs Pachuca: líder y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a nueve presuntos extorsionadores

Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Versión del segundo atentado contra García Harfuch “es la ficción de los comentócratas”, según Sheinbaum

Tres detenidos por homicidios y tráfico de drogas en San Felipe, Baja California

Cae “El Cuate” tras cateos en Culiacán; ya había sido detenido en Durango y liberado en 2024

Asesinan a Antonio Bravo Salgado, exalcalde y operador político de la senadora Beatriz Mojica en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

¿El Patrón no llegará a

¿El Patrón no llegará a la final de La Granja VIP? Este evento pone en duda su participación

Emiliano Aguilar publica polémica imagen en contra de su familia: “Soy nuevo, pero este mundo va a ser mío”

Exesposa de Víctor Álvarez Puga acusó al empresario de abandonar a su hijo Francisco, huir con Inés Gómez Mont y cuidar hijos ajenos

Así fue la lujosa vida de Inés Gómez Mont previo su orden de arresto en México y la detención Víctor Álvarez Puga

Disfraces de Halloween 2025: las tendencias virales de la cultura pop

DEPORTES

Toluca vs Pachuca: líder y

Toluca vs Pachuca: líder y aspirante se enfrentan, ¿dónde y cuándo verlo en vivo?

El Hijo del Santo anuncia su adiós definitivo de la lucha libre en 2025: fechas y carteleras en Monterrey, Guadalajara y CDMX

Cruz Azul se prepara para enfrentar al Puebla en la Jornada 16: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver el partido?

Armando González revive al ‘Chicharito’ de 2010: Carlos Salcido los compara

Cruz Azul se muda del Olímpico Universitario: ¿dónde jugará ante Pumas?