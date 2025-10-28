México

Megabloqueo y marcha de transportistas 29 de octubre en CDMX: así se alistan conductores

A dos días de la manifestación, los choferes ya dejaron un mensaje de esta protesta para el público en sus respectivas unidades

Por Omar Martínez

La megamarcha de transportistas se
La megamarcha de transportistas se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre. (Cuartoscuro)

En la Ciudad de México, los diferentes transportistas ya se preparan para el megabloqueo y marcha en distintos puntos de la capital del país.

Los conductores ya han anunciado algunas zonas que se verán afectadas para el próximo miércoles 29 de octubre.

Las demandas de los conductores son la exigencia para el Gobierno de la Ciudad de México sobre un aumento en la tarifa, así como bonos de gasolina.

Dado que no han recibido alguna respuesta, se ha anunciado una megamarcha y bloqueo en diferentes zonas de la capital del país para este miércoles 29 de octubre.

La manifestación se debe a
La manifestación se debe a la exigencia en el alza de tarifas en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

Desde semanas antes, ya se han anunciado las Avenidas, Ejes y principales calles de la Ciudad de México que resultarán afectadas para la fecha indicada por parte de los transportistas.

Asimismo, también las zonas y entradas a la capital del país, es decir, los límites del Estado de México, son algunos de los puntos donde habrá afectaciones importantes.

Los megabloqueos en la Ciudad de México para este miércoles 29 de octubre por la marcha de transportistas serán:

- Autopista México - Pachuca

- Autopista México - Cuernavaca

- Autopista México - Toluca

- Autopista México - Puebla

- Periférico Norte

- Calzada Ignacio Zaragoza

- Calzada de Tlalpan

Por lo tanto, serán muchas avenidas importantes en la Ciudad de México las que resultarán afectadas.

Ante esto, autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a la población a tomar precauciones y tratar de evitar estos sitios y zonas de la capital del país.

Algunos de los protestantes portan lona exigiendo justicia por el caso de presunta violación cometido por Williams "N" en Zimapán, Hidalgo. Crédito: @Gposiadeoficial / X

En las redes sociales, circulan imágenes y fotografías de diversas unidades de transporte público que, a dos días de que se lleve a cabo el megabloqueo y marchas de transportistas, ya se alistan para esta protesta.

En sus respectivas unidades, los conductores ya escribieron la fecha de la manifestación y frase para esta protesta social.

Esta es la frase que se lee en algunas unidades de transportes público en CDMX para la Megamarcha este miércoles 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre habrá una megamarcha de transportistas en la Ciudad de México. A dos días de que se realice esta protesta social en la capital del país, ya se lee en algunas unidades que los conductores ya se están alistando.

Este es el mensaje previo
Este es el mensaje previo a la megamarcha de transportistas en CDMX este miércoles 29 de octubre. Foto: X/@TlalpanVecinos.

Esta imagen circuló en redes sociales oficiales, donde se confirmó la noticia de la megamarcha y bloqueos que habrán para esta semana en la capital del país este miércoles 29 de octubre.

