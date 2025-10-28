México

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX reveló que junto con los detenidos se decomisaron más de 500 dosis de presunta droga

Por Juan Castillo

La SSC de la CDMX
La SSC de la CDMX llevó a cabo operativos contra el narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la tercera semana de octubre, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 25 personas y aseguraron más de 500 dosis de aparente marihuana, como resultado de una serie de operativos y patrullajes realizados en diferentes colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

Según un informe de la SSC publicado hoy, los operativos tuvieron como objetivo las zonas con mayor incidencia delictiva de la alcaldía, como las colonias Centro, Morelos, Obrera, Tabacalera, Doctores, Roma Norte, Roma Sur, Nonoalco Tlatelolco, Guerrero, Buenavista y Ex Hipódromo de Peralvillo.

En la colonia Centro, los policías arrestaron a siete personas, quienes contaban con 128 dosis de supuesta marihuana.

Por su parte, en la colonia Morelos, la policía detuvo a dos hombres y a una mujer, asegurando 67 dosis de presunta cannabis. Ese operativo resaltó porque uno de los hombres tenía cinco ingresos previos por delitos contra la salud y robo.

En la colonia Obrera, las acciones de la SSP llevaron a la detención de una mujer y dos hombres a los que se les confiscó 57 dosis de la misma sustancia.

Tres hombres más fueron aprehendidos en la colonia Guerrero, por la portación de 65 dosis de presunta marihuana.

Operativos realizados en las colonias Tabacalera, Doctores, Roma Norte, Roma Sur, Nonoalco Tlatelolco, Ex Hipódromo de Peralvillo y Buenavista, arrojaron la detención de nueve hombres y se decomisaron 191 dosis de presunta marihuana.

En el informe, los datos expuestos por la SSC revelaron que siete de los veinticinco detenidos registran antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

La información apunta a que estos siete individuos habían sido arrestados en otras ocasiones por hechos vinculados tanto al robo como a la comisión de delitos en materia de salud pública, que suelen referirse al tráfico o posesión de sustancias prohibidas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los individuos arrestados, junto con la posible droga asegurada, fueron puestos a disposición de distintos agentes del Ministerio Público.

De acuerdo con la dependencia, serán los agentes ministeriales quienes determinarán la situación jurídica de las personas detenidas tras la evaluación de los elementos presentados.

Sobre estos resultados, la SSC reiteró su determinación de enfrentar la venta y distribución de droga en Ciudad de México, en el marco de su estrategia integral de seguridad y construcción de paz.

Estas acciones, según información difundida por la propia dependencia, buscan consolidar una respuesta institucional directa contra las redes que operan en distintos puntos de la capital.

