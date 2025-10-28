La Granja VIP: Sandra Itzel reveló al primer nominado de la tercera semana del reality

El legado de la cantante provocó gran polémica dentro de la granja. (Facebook La Granja VIP)

La tercera semana de La Granja VIP dejó como resultado principal la nominación de Lis Vega, tras la eliminación de Sandra Itzel. El desenlace ocurrió después de que Itzel se convirtiera en la menos votada durante la ronda de nominaciones, en la que también participaron Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

La dinámica del reality establece que la persona eliminada tiene el derecho de ejercer el “Legado”, una facultad que permite elegir a cualquier participante para ocupar la siguiente posición de nominación. En palabras dirigidas a Lis Vega desde el foro y en presencia de Adal Ramones, Sandra Itzel declaró: “Quisiste apagar mi brillo, hoy te digo Lis, que Dios cree en mí, y que el público cree en mí, hablaste desde esas heridas que te reflejaban. De hecho si no hubiera sido porque El Patrón te salva otra historia estaríamos contando”. Este mensaje marcó su decisión y evidenció las tensiones internas dentro del programa.

Por su parte, Vega respondió de la siguiente manera: “Por supuesto que sí (me lo esperaba). Lo recibo con mucho honor y orgullo, la verdad. No tengo nada negativo en mi corazón. Creo que cada una de las personas tiene que quedarse con lo que opina de la otra. Estoy muy consciente de lo que digo, de lo que hago y es mi sentir . Eso no quiere decir que yo odie o vaya por la vida deseándole el mal a nadie, al contrario”, declaró Lis.

El formato de La Granja VIP contempla la instancia de “La Salvación”, un juego que se realiza los jueves y ofrece a los nominados la opción de revertir su situación. Lis Vega, al quedar automáticamente en peligro, cuenta todavía con esa posibilidad. Quienes resultan salvados en ese desafío también reciben el poder que el programa denomina “La Traición”, otorgando influencia estratégica sobre el curso de la competencia.

Acciones similares ocurrieron la semana anterior, cuando la entonces eliminada Carolina Ross dejó a Eleazar Gómez como nominado, tras una rivalidad generada cuando Gómez utilizó su triunfo en “La Salvación” para ejercer el poder de traición sobre Ross. La Granja VIP continúa ajustando la dinámica con cada expulsión, delineando alianzas y enfrentamientos decisivos para los concursantes.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Omahi Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés