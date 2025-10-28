México

La Granja VIP: Sandra Itzel reveló al primer nominado de la tercera semana del reality

El legado de la cantante provocó gran polémica dentro de la granja

Por Cinthia Salvador

Guardar
El legado de la cantante
El legado de la cantante provocó gran polémica dentro de la granja. (Facebook La Granja VIP)

La tercera semana de La Granja VIP dejó como resultado principal la nominación de Lis Vega, tras la eliminación de Sandra Itzel. El desenlace ocurrió después de que Itzel se convirtiera en la menos votada durante la ronda de nominaciones, en la que también participaron Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

La dinámica del reality establece que la persona eliminada tiene el derecho de ejercer el “Legado”, una facultad que permite elegir a cualquier participante para ocupar la siguiente posición de nominación. En palabras dirigidas a Lis Vega desde el foro y en presencia de Adal Ramones, Sandra Itzel declaró: “Quisiste apagar mi brillo, hoy te digo Lis, que Dios cree en mí, y que el público cree en mí, hablaste desde esas heridas que te reflejaban. De hecho si no hubiera sido porque El Patrón te salva otra historia estaríamos contando”. Este mensaje marcó su decisión y evidenció las tensiones internas dentro del programa.

Sandra Itzel reveló su "legado"
Sandra Itzel reveló su "legado" tras ser la segunda eliminada del reality. (Captura de pantalla TikTok)

Por su parte, Vega respondió de la siguiente manera: “Por supuesto que sí (me lo esperaba). Lo recibo con mucho honor y orgullo, la verdad. No tengo nada negativo en mi corazón. Creo que cada una de las personas tiene que quedarse con lo que opina de la otra. Estoy muy consciente de lo que digo, de lo que hago y es mi sentir . Eso no quiere decir que yo odie o vaya por la vida deseándole el mal a nadie, al contrario”, declaró Lis.

El formato de La Granja VIP contempla la instancia de “La Salvación”, un juego que se realiza los jueves y ofrece a los nominados la opción de revertir su situación. Lis Vega, al quedar automáticamente en peligro, cuenta todavía con esa posibilidad. Quienes resultan salvados en ese desafío también reciben el poder que el programa denomina “La Traición”, otorgando influencia estratégica sobre el curso de la competencia.

Lis Vega se convirtió en
Lis Vega se convirtió en la primera nominada de la semana número 3. (Captura de pantalla TikTok)

Acciones similares ocurrieron la semana anterior, cuando la entonces eliminada Carolina Ross dejó a Eleazar Gómez como nominado, tras una rivalidad generada cuando Gómez utilizó su triunfo en “La Salvación” para ejercer el poder de traición sobre Ross. La Granja VIP continúa ajustando la dinámica con cada expulsión, delineando alianzas y enfrentamientos decisivos para los concursantes.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Omahi
  10. Eleazar Gómez
  11. La Bea
  12. Sergio Mayer Mori
  13. Fabiola Campomanes
  14. Lola Cortés

Temas Relacionados

La Granja VIPLis VegaSandra Itzelmexico-entretenimiento

Más Noticias

Así operaba la red de empresas fantasma de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

El esposo de la conductora fue detenido en Miami por una inconsistencia migratoria, mientras enfrenta en México acusaciones de una red de factureras

Así operaba la red de

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 28 de octubre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato

Decenas de familias han abandonado comunidades de la sierra de Badiraguato a raíz de recientes enfrentamientos

Intentan atacar con explosivos la

Megabloqueo y marcha de transportistas 29 de octubre en CDMX: así se alistan conductores

A dos días de la manifestación, los choferes ya dejaron un mensaje de esta protesta para el público en sus respectivas unidades

Megabloqueo y marcha de transportistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos personas por el

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: hijo de

La Granja VIP: hijo de Alfredo Adame prefiere pedir votos para Eleazar Gómez que para su papá

¿No sabes que música escuchar? Ranking Apple México las 10 canciones más reproducidas hoy

Novios se viralizan por poner un capítulo de Malcom en su comida de boda

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado